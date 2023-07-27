Літня ностальгія за Кримом: улюблені місця українців

Крим відомий своїми прекрасними пляжами, як популярними, так і тими, які залишаються дикими й незайманими. А ще це регіон з багатою історією та красивою природою, якою можна насолоджуватись при будь-якому бюджеті. В Криму багато туристичних та історичних пам’яток, які приваблювали туристів, незалежно від пори року.

Ще до 2014 тут активно розвивався бізнес. Відкривались ресторани та інші заклади харчування, працювали надійні букмекерські контори. Крим був привабливим регіоном з точки зору інвестицій. Але найбільше він був, і звісно ще буде чудовим місцем відпочинку.

Найвідоміші пляжі Криму: тут має відпочити кожен хоча б раз у житті

Найбільшою втратою для пересічних українців стала неможливість їздити на такі відомі місця відпочинку, як:

пляж Кара-Даг. Тут гарний піщаний берег і чиста вода. Він знаходиться в тихому та відокремленому місці, в оточенні мальовничих скель та зеленої рослинності.

пляж Меганом. Розташований на південному узбережжі Криму, він є одним із найменш облаштованих пляжів регіону. При цьому Меганом відрізняється своїми мальовничими скелястими стрімчаками, темно-блакитною водою і чарівною атмосферою.

пляж в маленькому селищі Дивноморське — білий піщаний, оточений високими скелями. Він ідеальний для спокійного та розслаблюючого відпочинку.

пляж Блакитна затока. Розташований у бухті Балаклави є відокремленим і маловідомим місцем. Він оточений горами і має кришталево чисту воду, що робить його чудовим місцем для плавання та спостереження за морським життям.

пляж Алчак-Кая. Цей неподалік невеликий і мальовничий пляж знаходиться біля Євпаторії та відрізняється своєю незайманою природою. Білий пісок, тепла вода та тиша роблять його ідеальним для відокремленого пляжного відпочинку.

Також відомі дикі пляжі поруч Судака. Тут є такі відомі пляжі, як Стрілка та Веселий Рош, їх красиві краєвиди та незаймана природа з чистим морем завжди приваблювали відпочивальників. Їх не лякала відсутність інфраструктури, адже вони вибирали ці місця за можливість єднання з природою.

Історичні пам’ятки Криму

Окрім пляжів відпочивальники мали змогу влаштувати собі насичену культурну програму, відвідуючі відомі історичні місця в Севастополі, Ялті, Феодосії. В Ялті розташований Лівадійський палац з красивими садами та парком, а також ботанічний сад, який є однією з головних туристичних визначних пам'яток регіону.

Усім, хто відпочивав на ПБК, варто було відвідати Балаклаву та Херсонес Таврійський. Балаклава — мальовнича бухта і портове містечко, відоме своїми красивими краєвидами. Поруч із Балаклавою знаходиться стародавнє місто Херсонес Таврійський, яке було засноване у V столітті до н.е. Місто є популярним археологічним місцем і відрізняється своїми руїнами та античними спорудами.

Бахчисарай — це місто з багатою культурною та історичною спадщиною. Тут знаходиться Бахчисарайський палац, який був резиденцією ханів Криму. Це архітектурне диво східного стилю та відоме туристичне місце.

Гора Ай-Петрі, що розташована у Кримських горах та є однією з найвищих точок Криму. Піднятися на вершину гори можна було на канатній дорозі та насолодитися вражаючими краєвидами на море та навколишню місцевість. Тут пролягає безліч туристичних маршрутів, якими скоро знову можна буде насолоджуватись громадянам України.