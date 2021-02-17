Люба из “Интернов” празднует свой 49-й день рождения: неизвестные факты и подробности поздних родов

Ее актриса Светлана Пермякова 17 февраля празднует свой 49-й день рождения. В этой статье мы решили рассказать вам как живет Светлана сейчас, что ей пришлось пережить за годы после выхода сериала "Интерны", и поведаем вам некоторые неизвестные факты о жизни медсестры Любы!

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Родила Светлана Пермякова достаточно поздно — ей тогда было 40 лет. Врачи предостерегали, что в таком зрелом возрасте могут возникнуть осложнения, однако Светлана настолько сильно хотела стать мамой, что рисковала.

На удивление, все прошло отлично и даже без осложнений. Сейчас Светлана воспитывает уже восьмилетнюю дочь Варвару Максимовну Скрябину.

Обычно женщины после родов набирают вес, а Светлана Пермякова решила сбросить. И получилось у нее это на "ура" — после родов полненькая хохотушка Люба из Интернов сбросила целых 19 килограммов.

Светлана Пермякова

Сама звезда уверяет — никаких операций не делала. Только правильное питание и занятия спортом, которые давались ой как нелегко, помогли добиться желаемых результатов. Худенькую Светлану даже не узнали.

Известный диетолог Маргарита Королёва (она, кстати, помогла похудеть многим знаменитостям, в числе которых Николай Басков, Надежда Бабкина, Владимир Винокур) разработала для Светланы специальный план питания. Теперь её вес составляет 75 кг при росте 165 см.

Светлана Пермякова тогда и сейчас

В свои 49 Пермякова до сих пор "пожинает плоды" славы, которую ей подарила роль в Интернах. Светлана является востребованной как в театре, так и в кино.

Редакция "Одна минута" присоединяется к поздравлениям Светланы с днем рождения, и желает реализации всех творческих целей!

Источник: 1 Минута