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25.05.2021 23:56
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Любовь всей жизни, запрет родителей и скандалы на шоу “Жить здорово”: судьба Елены Малышевой

Любовь всей жизни, запрет родителей и скандалы на шоу “Жить здорово”: судьба Елены Малышевой

Женщина с медицинским образованием ведет медицинские передачи на главном канале страны, где простым языком объясняет, как возникают болезни и как бороться с недугами. В ее шоу есть множество наглядных примеров и сравнений, которые породили огромное количество приколов и мемов, а некоторые фрагменты выпусков превратились в вирусные видео в Интернете. Как выяснилось, за этим лёгким, интересным, нередко до слез смешным проектом стоит огромная работа — нереализованная мечта стать журналистом, и профессия, которую вопреки своему желанию навязали родители.

Каким был путь становления телеврача Елены Малышевой? Как тяжёлая болезнь сына помогла ей попасть на ТВ и почему звезда никогда не считала себя красивой?

Смотрите детальнее в нашем видео о том, каким был путь Елены Малышевой.

Интересные факты из жизни Елены Малышевой

Любовь всей жизни, запрет родителей и скандалы на шоу “Жить здорово”: судьба Елены Малышевой Елена Малышева

Елена родилась в семье врачей, поэтому то, что она свяжет свою жизнь с медициной — заранее было предрешено судьбой.

С детства у будущей звезды медицинских программ было плохое зрение, она не отличалась спортивным телосложением, но ее отец Василий Иосифович непременно внушал младшей дочери, что она невероятно красивая. Вскоре пухленькая девочка в очках и сама почувствовала себя красоткой. 

Любовь всей жизни, запрет родителей и скандалы на шоу “Жить здорово”: судьба Елены Малышевой Елена Малышева с сыновьями

Личная жизнь у Елены Васильевны была весьма скромной. Несмотря на интерес со стороны однокурсников, никто не мог завоевать ее аудиенцию. Не все проходили так называемое испытание "Маяковским". 

Речь идет о принудительном прослушивании из уст студентки стихотворений Владимира Маяковского. Причем вовсе не лирического содержания. Продолжительное время никто из претендентов не выносил такого досуга, покидая попытки добиться внимания будущей телеведущей.

Однако встретился в ее судьбе некий Игорь Малышев, кого литературные интересы Елены заинтересовали.

Любовь всей жизни, запрет родителей и скандалы на шоу “Жить здорово”: судьба Елены Малышевой Ведущая центрального российского канала Елена Малышева

Стоит отметить, что на телевидение Елена Малышева попала совершенно случайно. Когда младшему сыну ведущей было всего десять месяцев, он тяжело заболел. В стране как раз было не легкое время, на прилавках магазинов было пусто, вокруг были растерянность и хаос. Малыша прооперировали в Москве, но потом семья вернулась в Кемерово. В родном городе проще было проходить реабилитационный период, родители Малышевой были врачами. А после того, как сын пошел на поправку, Елена Васильевна позвонила в пресс-службу кемеровской администрации пожаловалась на отсутствие в эфире добрых и жизнеутверждающих программ.

Источник: 1 Минута

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