Любовь всей жизни, запрет родителей и скандалы на шоу “Жить здорово”: судьба Елены Малышевой

Женщина с медицинским образованием ведет медицинские передачи на главном канале страны, где простым языком объясняет, как возникают болезни и как бороться с недугами. В ее шоу есть множество наглядных примеров и сравнений, которые породили огромное количество приколов и мемов, а некоторые фрагменты выпусков превратились в вирусные видео в Интернете. Как выяснилось, за этим лёгким, интересным, нередко до слез смешным проектом стоит огромная работа — нереализованная мечта стать журналистом, и профессия, которую вопреки своему желанию навязали родители.

Каким был путь становления телеврача Елены Малышевой? Как тяжёлая болезнь сына помогла ей попасть на ТВ и почему звезда никогда не считала себя красивой?

Смотрите детальнее в нашем видео о том, каким был путь Елены Малышевой.

Интересные факты из жизни Елены Малышевой

Елена Малышева

Елена родилась в семье врачей, поэтому то, что она свяжет свою жизнь с медициной — заранее было предрешено судьбой.

С детства у будущей звезды медицинских программ было плохое зрение, она не отличалась спортивным телосложением, но ее отец Василий Иосифович непременно внушал младшей дочери, что она невероятно красивая. Вскоре пухленькая девочка в очках и сама почувствовала себя красоткой.

Елена Малышева с сыновьями

Личная жизнь у Елены Васильевны была весьма скромной. Несмотря на интерес со стороны однокурсников, никто не мог завоевать ее аудиенцию. Не все проходили так называемое испытание "Маяковским".

Речь идет о принудительном прослушивании из уст студентки стихотворений Владимира Маяковского. Причем вовсе не лирического содержания. Продолжительное время никто из претендентов не выносил такого досуга, покидая попытки добиться внимания будущей телеведущей.

Однако встретился в ее судьбе некий Игорь Малышев, кого литературные интересы Елены заинтересовали.

Ведущая центрального российского канала Елена Малышева

Стоит отметить, что на телевидение Елена Малышева попала совершенно случайно. Когда младшему сыну ведущей было всего десять месяцев, он тяжело заболел. В стране как раз было не легкое время, на прилавках магазинов было пусто, вокруг были растерянность и хаос. Малыша прооперировали в Москве, но потом семья вернулась в Кемерово. В родном городе проще было проходить реабилитационный период, родители Малышевой были врачами. А после того, как сын пошел на поправку, Елена Васильевна позвонила в пресс-службу кемеровской администрации пожаловалась на отсутствие в эфире добрых и жизнеутверждающих программ.

Источник: 1 Минута