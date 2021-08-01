Любовный треугольник Петросян, Брухунова, Степаненко: почему бывшая жена комика до сих пор не может его забыть?

Особенно, если та наполнена неожиданными поворотами и бесконечными выяснениями обстоятельств. Семья комика Евгения Вагановича Петросяна находится под пристальным вниманием прессы уже давно. Основная причина — неожиданный уход от жены и роман с молоденькой девочкой, которая позже еще и подарила комику сына. Сейчас Петросян уже развелся со своей женой Еленой Степаненко, и вступил в официальные отношения с помощницей Татьяной Брухуновой, но его бывшая не дает покоя молодой семье. Что на самом деле происходит в их семье и когда страсти в любовном треугольнике прекратятся?

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Практически три десятка лет творческих супругов Степаненко и Петросян считали идеальным примером семейной жизни и отношений между влюбленными. И это совершенно неудивительно, ведь такой длительный брак внушает доверие. Однако, есть один интересный нюанс, за 30 лет брака пара так и не смогла завести детей. При этом артисты категорически отказывались обсуждать данный момент и тему детей не поднимали.

В 2015 году в СМИ появились первые слухи о том, что в паре появились разногласия. Журналистам удалось выяснить, что во время гастролей пара живет в разных номерах. Некоторые журналисты утверждают, что пара распалась еще в 2008 году, однако продолжали это скрывать. Однако проблема заключалась в том, что у Петросяна появилась другая женщина.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Преданные поклонники отказывались в это верить. Ведь как? Супруги все время вместе и живут душа в душу. Но, увы, это оказалось правдой. В размеренную жизнь юмористов ворвалась девушка, которая сначала работала на сайте у Елены Степаненко, а потом стала работать у Евгения Вагановича. Зовут ее Татьяна Брухунова.

На первый взгляд, она казалась серой мышью и вовсе не представляла опасности. Но не тут то было.

30-летняя уроженка Тулы Татьяна Брухунова заставила о себе говорить всю страну на волне скандального развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

Источник: 1 Минута