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Лучшие бренды китайских смарт часов

Давно канули в прошлое то время, когда фраза «Made in China» (Сделано в Китае) указывала на некачественную и подделанную продукцию. В настоящее время многие бренды и компании Китая стали известны по всему миру благодаря первоклассному и надёжному товару.

Лучшие бренды китайских смарт часов

Разработками и улучшением изделий постоянно занимаются ведущие инженеры, а материалы для смарт-часов поставляются из Японии. Некоторые бренды получили известность совсем недавно путём представления на международных конкурсах, но уже смогли показать себя всему миру в качестве серьезных производителей и конкурентов.

Не стоит путать высоко инновационные часы с «китайской подделкой», купленной на вокзалах или рынках. Качественные часы предлагают как множественные площадки в сети, так и магазины фирменного производства.

Лучшие китайские умные часы

Смарт часы вошли в нашу жизнь относительно недавно, но уже покорили многих своей компактностью и спектром функционала.  Перед приобретением девайса ознакомитесь с материалом - hнастроить время на смарт часахttps://secunda.com.ua/ .

Бренды из Китая предлагают на выбор разнообразные составляющие часов:

  1. различные материалы,
  2. ремешки,
  3. режимы тренировок,
  4. пульсометр и т.д.

Здесь будут представлены лучшие фирмы-производители, которые могут похвастаться высокими оценками среди покупателей и экспертов.

ASUS

Бренд давно известен украинским потребителям за счет высоких оценок и качества выпускаемой продукции.

Смарт часы ASUS выделяются обилием функционала, надёжности и дизайнерского многообразия. Часы прекрасно подойдут любителям спорта, помогая контролировать состояние организма во время тренировок.

KingWea

Часы этого бренда отличаются качеством сборки, дизайном, функциональностью и противоударностью. Устройство полностью заряжается в течение часа.

Многие модели включают в себя

  • шагомер,
  • пульсометр,
  • навигацию,
  • камеру для съемки и фото.

Умные часы по праву универсальны: они полезны как в городе, так и во время путешествий и походов в любую погоду.

Xiaomi

Среди моделей бренда особенно выделяется модель Mi Watch с ярким дисплеем, навигацией, датчиками сердцебиения и многими спортивными функциями. Часы очень легкие и компактные, а экран может послужить отличным фонариком в темноте.

Amazfit

Достоинством изделий данной марки служит герметичный корпус, защищающий от пыли и воды. Сам корпус производится из нержавеющей стали, а стекла ударопрочные и устойчивы к царапинам. Такие часы станут личным тренером во время занятий спортом, помогая контролировать состояния.

Meizu

Основное преимущество продукции этой компании – дешевизна. Внимание привлекает необычный дизайн, похожий на механические часы. Для изготовления используется корпус из ювелирной стали и сапфировое стекло, что оказало влияние на ощутимый вес. В умные часы встроен шагомер, уведомления, навигация, счетчик калорий и т.д.

Huawei

Смарт-часы этой компании могут похвастаться своим качеством и фирменным оформлением продукции - часы имеют сходство с механическими, а управление циферблатом проводится за счет керамического безеля. Корпус герметичен, защищён от грязи и влаги. Из функций можно отметить: график сна, шагомер, счетчик калорий и пульса.

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