Лучшие платья Екатерины Осадчей с важных мероприятий: Юра Горбунов потратил на это немало денег

Уже много лет она работает на "плюсах" и является звездой проекта "Светская жизнь". В этом проекте она встречается со звездами и берет у них интервью.

Конечно, над Катей работает целая команда стилистов и визажистов, которые помогают ей выглядеть ослепительно в любой ситуации.

Но и у самой жены Юрия Горбунова есть неплохой вкус, который она отлично демонстрирует на различных мероприятиях.

Екатерина Осадчая может удивлять не только экстравагантными шляпками, но еще и шикарными платьями

Сегодня мы покажем вам ее самые лучшие наряды, на которые ее муж Юрий Горбунов точно потратил немало денег.

Екатерина Осадчая

Как могли заметить фаны, Катя очень любит яркие цвета, особенно красный и зеленый. А еще - в ее стиле носить пышные платья, будто-бы свадебные.

Екатерина Осадчая

А здесь она с Тиной Кароль позирует в образе елочки - это одно из самых запоминающихся платьев в ее карьере ведущей.

Екатерина Осадчая

Пышное, ветреное, прозрачное - придает высокой и плечистой Осадчей нотку нежности.

Екатерина Осадчая

Это дизайнерское платье с воланами обошлось бюджету семьи в 2,5 тыс долларов. Для красной дорожки же.

Екатерина Осадчая

Игриво выставить ножку - это так по-женских.

Екатерина Осадчая

А здесь под открытым платьем мини Катя прячет свой округлившийся животик - она на фото на 6 или 8 месяце беременности.

Екатерина Осадчая

Здесь Катя настолько сдержанна и интеллигента в своем наряде, что ее сразу даже не узнаешь.

Екатерина Осадчая

Ветреное шифоновое платье, в котором звезду сравнили с Мэри Поппинс! А что, похожа!

Екатерина Осадчая

Екатерина сама по себе очень высокая, даже выше мужа. А полоски делают ее еще выше. Поэтому критики сочли этот наряд одним из ее самых неудачных.

Источник: 1 Минута