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Лучшие платья Екатерины Осадчей с важных мероприятий: Юра Горбунов потратил на это немало денег

Лучшие платья Екатерины Осадчей с важных мероприятий: Юра Горбунов потратил на это немало денег

Уже много лет она работает на "плюсах" и является звездой проекта "Светская жизнь". В этом проекте она встречается со звездами и берет у них интервью.

Конечно, над Катей работает целая команда стилистов и визажистов, которые помогают ей выглядеть ослепительно в любой ситуации.

Но и у самой жены Юрия Горбунова есть неплохой вкус, который она отлично демонстрирует на различных мероприятиях.

Екатерина Осадчая может удивлять не только экстравагантными шляпками, но еще и шикарными платьями

Сегодня мы покажем вам ее самые лучшие наряды, на которые ее муж Юрий Горбунов точно потратил немало денег.

Лучшие платья Екатерины Осадчей с важных мероприятий: Юра Горбунов потратил на это немало денег Екатерина Осадчая

Как могли заметить фаны, Катя очень любит яркие цвета, особенно красный и зеленый. А еще - в ее стиле носить пышные платья, будто-бы свадебные.

Лучшие платья Екатерины Осадчей с важных мероприятий: Юра Горбунов потратил на это немало денег Екатерина Осадчая

А здесь она с Тиной Кароль позирует в образе елочки - это одно из самых запоминающихся платьев в ее карьере ведущей.

Лучшие платья Екатерины Осадчей с важных мероприятий: Юра Горбунов потратил на это немало денег Екатерина Осадчая

Пышное, ветреное, прозрачное - придает высокой и плечистой Осадчей нотку нежности.

Лучшие платья Екатерины Осадчей с важных мероприятий: Юра Горбунов потратил на это немало денег Екатерина Осадчая

Это дизайнерское платье с воланами обошлось бюджету семьи в 2,5 тыс долларов. Для красной дорожки же.

Лучшие платья Екатерины Осадчей с важных мероприятий: Юра Горбунов потратил на это немало денег Екатерина Осадчая

Игриво выставить ножку - это так по-женских.

Лучшие платья Екатерины Осадчей с важных мероприятий: Юра Горбунов потратил на это немало денег Екатерина Осадчая

А здесь под открытым платьем мини Катя прячет свой округлившийся животик - она на фото на 6 или 8 месяце беременности.

Лучшие платья Екатерины Осадчей с важных мероприятий: Юра Горбунов потратил на это немало денег Екатерина Осадчая

Здесь Катя настолько сдержанна и интеллигента в своем наряде, что ее сразу даже не узнаешь.

Лучшие платья Екатерины Осадчей с важных мероприятий: Юра Горбунов потратил на это немало денег Екатерина Осадчая

Ветреное шифоновое платье, в котором звезду сравнили с Мэри Поппинс! А что, похожа!

Лучшие платья Екатерины Осадчей с важных мероприятий: Юра Горбунов потратил на это немало денег Екатерина Осадчая

Екатерина сама по себе очень высокая, даже выше мужа. А полоски делают ее еще выше. Поэтому критики сочли этот наряд одним из ее самых неудачных.

Источник: 1 Минута

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