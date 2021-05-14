Лучшие платья певицы Камалии, которые буквально сверкают роскошью и стилем

Именно поэтому практически каждый ее аутфит является причиной для бурного обсуждения со стороны поклонников. Мы решили показать насколько ее нарядов, которые активно обсуждает публика.

Например, недавно артистка появилась на мероприятия "Родина року" в платье талантливого модельера из города Мукачево — Екатерины Чепак.

https://www.instagram.com/p/COntxYUnl-_/?igshid=1d3nsnxyp251i

Это белое приталенное платье в пол, у которого асимметричная юбка. Таким образом одна нога певицы была женственно обнажена, и придавала целостному образу нежности и шарма.

Платье расшито пайетками по всей длине и даже на рукавах. Выглядит очень нежно, но в то же время празднично и стильно!

Ещё одно недавнее платье певицы — кардинальная противоположность белому. Оно чёрное, приталеное, а сверху накидка из прозрачной сетки.

В нем певица выглядит броско, дерзко, уверенно, а прозрачные моменты подчёркивают ее привлекательный бюст и узкую талию.

https://www.instagram.com/p/CNuEwt5H1Qk/?igshid=1hd7zeo3k1sf1

А вот какой наряд звезда выбрала себе на новый год — красное обтягивающее платье в пол, которое делает акцент на ее формах, открывая плечи и бюст.

https://www.instagram.com/p/CJx7MfqHgqL/?igshid=mlr322x9j047

Глядя на дороговизну и роскошь каждого наряда, в котором жена миллионера появляется на публике, даже сложно представить сколько примерно стоят данные look-и. Однако, оценивая то, что певица востребования и знаменитая, ее гонорары явно позволяют одеваться так, чтобы ей все восхищались.

К слову, на нашем Ютуб канале "Одна минута" есть видео о том, как певица стала звездой. Не забудьте подписаться, чтобы узнавать больше о любимых звёздах!

Источник: 1 Минута