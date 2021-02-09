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09.02.2021 23:27
Просмотров: 98

Максим Галкин показал игры с Лизой Галкиной: растет просто чудо-дочь с косичками

Максим Галкин показал игры с Лизой Галкиной: растет просто чудо-дочь с косичками

Накануне в Инстаграм-истории папа звездной дочки показал, как он с ней занимается. Судя по видео видно, что они играют в развивающие игры, а Лиза сидит рядом с папой на полу, рассказывает, что сейчас будет мастерить "конфеты".

Максим Галкин спросил у дочки, как ей его новая прическа

Лиза Галкина, смущаясь, ответила, что классная.

Поклонники всегда умиляются над такими видеороликами, которые демонстрируют душевность и теплоту семьи Галкиных.

Максим Галкин показал, как играет с дочерью Лизой, пока Гарри и Алла Борисовна не дома

Максим Галкин показал игры с Лизой Галкиной: растет просто чудо-дочь с косичками Максим Галкин показал, как играет с дочерью Лизой

Максим Галкин показал игры с Лизой Галкиной: растет просто чудо-дочь с косичками Максим Галкин показал, как играет с дочерью Лизой

Максим Галкин показал игры с Лизой Галкиной: растет просто чудо-дочь с косичками Максим Галкин показал, как играет с дочерью Лизой

Семилетняя Лиза Галкина, младшая дочка Аллы Пугачевой, давно стала любимицей публики. Девочка растет очень артистичным ребенком с множеством талантов, каждый из которых с удовольствием демонстрирует.

К примеру, Лиза Галкина обожает наряжаться и часто устраивает дома модные показы. Не раз фанаты семьи Примадонны наблюдали, как малышка «выгуливала» мамины платья, отчего умилялись еще сильнее.

Одно из таких фото недавно появилось в сети, и буквально не оставило равнодушным ни одного фаната звездной семьи.

https://www.instagram.com/p/CLBqmIKlsw7/?utm_source=ig_embed

Несмотря на то, что изначально Алла Борисовна выступала против популярности своих детей, сейчас она активно поддерживает их диджитализацию, и то, что Максим Галкин часто показывает малышей в социальной сети Инстаграм.

Источник: 1 Минута

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