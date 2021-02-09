Максим Галкин показал игры с Лизой Галкиной: растет просто чудо-дочь с косичками
Накануне в Инстаграм-истории папа звездной дочки показал, как он с ней занимается. Судя по видео видно, что они играют в развивающие игры, а Лиза сидит рядом с папой на полу, рассказывает, что сейчас будет мастерить "конфеты".
Максим Галкин спросил у дочки, как ей его новая прическа
Лиза Галкина, смущаясь, ответила, что классная.
Поклонники всегда умиляются над такими видеороликами, которые демонстрируют душевность и теплоту семьи Галкиных.
Максим Галкин показал, как играет с дочерью Лизой, пока Гарри и Алла Борисовна не дома
Максим Галкин показал, как играет с дочерью Лизой
Максим Галкин показал, как играет с дочерью Лизой
Максим Галкин показал, как играет с дочерью Лизой
Семилетняя Лиза Галкина, младшая дочка Аллы Пугачевой, давно стала любимицей публики. Девочка растет очень артистичным ребенком с множеством талантов, каждый из которых с удовольствием демонстрирует.
К примеру, Лиза Галкина обожает наряжаться и часто устраивает дома модные показы. Не раз фанаты семьи Примадонны наблюдали, как малышка «выгуливала» мамины платья, отчего умилялись еще сильнее.
Одно из таких фото недавно появилось в сети, и буквально не оставило равнодушным ни одного фаната звездной семьи.
https://www.instagram.com/p/CLBqmIKlsw7/?utm_source=ig_embed
Несмотря на то, что изначально Алла Борисовна выступала против популярности своих детей, сейчас она активно поддерживает их диджитализацию, и то, что Максим Галкин часто показывает малышей в социальной сети Инстаграм.
Источник: 1 Минута