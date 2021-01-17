Максим Галкин в домашнем видео показал забавы своих детей: забияку Гарри и умницу Лизу

"Режиссура и драматургия - Гарри и Елизавета. Сами придумали - сами сыграли", — игриво подписал Максим Галкин культурное творение своих детей.

В выходной перед Крещением дома Лиза и Гарри разыграли настоящую сценку из фильма, где малыши спускаются по ступенькам, Гарри не может пробраться сквозь дверцу со ступенек, а Лиза мужественно спасает брата и открывает ему дверь.

Интересно отметить, что мамы с ними рядом не было.

Максим Галкин показал сценическую постановку своих детей

Для тех, кто пристально следит в Инстаграм за семейством, не секрет, что Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева вкладывают много сил и финансов в развитие детей.

Двойняшки в сентябре 2020 года пошли учиться в первый класс в Первую Московскую гимназию, которая расположена недалеко от их замка в деревне Грязь. Заведение элитное, для людей далеко не бедных, но и уровень обучения там также довольно высокий — выше, чем в обычной общеобразовательной государственной школе.

Стоимость обучения в элитном учебном заведении составляет около трех миллионов в год на двоих детей.

Максим и Алла вместе отвели сына и дочь на торжественную линейку первого сентября, и с тех пор юморист часто сообщает о школьных буднях близнецов.

Для многих фанатов остается вопросом то, кто же действительно родил Лизу и Гарри. Хотя Пугачева и ее муж уже не раз рассказывали, что их произвела на свет суррогатная мать, имя которой они никогда не раскроют, фанатам все же интересно.

Мы провели собственное интернет-расследование и узнали. Больше смотрите на нашем YouTube-канале "Одна минута".

Источник: 1 Минута