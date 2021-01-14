Максим Галкин в трауре: умер его близкий человек, семья Пугачевой скорбит

Уже названа причина трагической кончины — это была тяжелая форма коронавирусной болезни, с которой пожилой Грачевский не смог справиться.

Муж Аллы Борисовны Пугачевой Максим Галкин высказался об этой трагической новости, и назвал смерть Бориса Грачевского общей потерей.

"Не стало Бори Грачевского, нет слов, что ж за напасть такая с этой болезнью. Светлый, жизнерадостный, часть детства нашего. Самые глубокие соболезнования Кате и всем близким", — написал Максим Галкин поздно вечером 14 января, через несколько часов после того, как стало известно о смерти именитого деятеля.

Максим Галкин также опубликовал у себя на странице фото умершего Грачевского

В комментариях отписалась и Алика Смехова.

Отметим, что за несколько часов до смерти Бориса Грачевского ввели в состояние медикаментозной комы, чтобы попытаться его спасти.

Напомним, что легендарный создатель «Ералаша» Борис Грачевский попал в больницу с коронавирусом в канун Нового года.

Об этом он сообщил в своем микроблоге в Instagram и первое время публиковал фотографии в кислородной маске.

31 декабря появились слухи, что состояние кинорежиссера ухудшилось, однако тогда Грачевский опроверг эти доводы. В начале января Бориса Юрьевича все-таки перевели в реанимацию.

Новость о смерти режиссера стала настоящей трагедией не только для фанатов "Ералаша", но и для всех поклонников отечественного кинематографа.

Источник: 1 Минута