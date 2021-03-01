Мама Дана Балана спустя 2 месяца борьбы с тяжелой болезнью выздоровела: “Еще споет на свадьбе Дана и Тины”

За месяц до Нового года Людмиле поставили диагноз Ковид-19, и врачи были вынуждены госпитализировать ее. 62-летняя женщина некоторое время провела в реанимации, а потом долгое время проходила реабилитацию.

Недавно мама Дана Балана Людмила сообщила своим поклонникам радостную новость — после 2 месяцев борьбы с Ковидом она полностью вылечилась. Об этом певица сообщила в своем Инстаграм-блоге. Людмила опубликовала видео с мероприятия, на котором она пела. Несмотря на свой почтенный возраст, артистка, как всегда выглядела ярко. Она была одета в коротенькое черное платье и высокие сапоги. В подписи к видео, мама Дана Балана сообщила, что выздоровела и поблагодарила всех, кто ее поддерживал.

https://www.instagram.com/tv/CL2jQ2uh48v/

"Прекрасной весны всем !!! После двух тяжелых месяцев, в течение которых ковид держал меня в больнице и в реабилитационных центрах, я наконец-то порадовала своих поклонников музыкой, рассказами и хорошим настроением !!! Я благодарю врачей реанимационного отделения Института спасения, которые спасли меня, и всех моих друзей и поклонников, которые прислали мне сообщения поддержки !!!", — написала Людмила Балан.

Пользователи Сети обрадовались, что артисткой уже все хорошо и оставили много приятных комментариев пд видео. "Мама Люда. Как мы рада вас видеть. Надеюсь вы полностью поправились", "Мьı очень радьı вас видеть здоровой и счастливой", "Как приятно вас снова видеть)) нам вас не хватало", "Было бы здорово услышать, как вы поете на свадьбе Тины и Дaна!", — пишут комментаторы.

Источник: 1 Минута