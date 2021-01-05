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Маша Ефросинина расплакалась на глазах у миллионов фанатов: “Мне кажется, что я умираю”

Маша Ефросинина расплакалась на глазах у миллионов фанатов: “Мне кажется, что я умираю”

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина является активным пользователем социальный сетей. Звезда не только публикует свежие снимки, но и старается коммуницировать со своими поклонниками. Так, недавно Ефросинина предложила своим подписчикам задать интересующие их вопросы, а она ни них ответила. Среди вопросов поклонников был вопрос о старшей дочери Нане. Пользователь Сети спросил учится ли еще Нана удаленно. Отвечая на это вопрос, глаза Маши Ефросининой наполнились слезами и телеведущая едва произнесла ответ.

Маша Ефросинина расплакалась на глазах у миллионов фанатов: “Мне кажется, что я умираю” Скриншот с Инстаграм-сторис Ефросининой

«Нана вчера улетела в Канаду на обучение, мне кажется, что я умираю, ничего не могу с собой поделать. Но это жизнь», —  ответила Ефросинина.

Напомним, Маша Ефросинина вышла замуж в 2002 году за финансиста Тимура Хромаева. В браке у них родились двое детей — Нана, которой сейчас 16 лет и мальчик Александр, которому сейчас 6 лет.

Маша Ефросинина расплакалась на глазах у миллионов фанатов: “Мне кажется, что я умираю” Маша Ефросинина с мужем Тимуром, дочкой Наной и сыном Алексанром

Известно, что до обучения Наны в Канаде, девочка училась в престижной столичной школе. Стоимость обучения в данной школе колеблется от 10 до 12 тысяч долларов в год, сообщает издание "Факты". Также в элитной школе на Печерске учатся дети президента Украины Владимира Зеленского, телеведущей Оли Фреймут и политика Владимира Гройсмана.

Источник: 1 Минута

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