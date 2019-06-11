МАСО «Слобожанський» завершує концертний сезон «на мажорній ноті»

У п'ятницю, 14 червня, концертом музики Гайдна і Бетховена в Будинку Алчевських Молодіжний академічний симфонічний оркестр "Слобожанський" завершить свій 26-й концертний сезон. Керувати оркестром буде диригент Національної філармонії України Віталій Протасов, соліст – лауреат міжнародних конкурсів Олексій Шадрін (віолончель). А вже в наступному сезоні музиканти оркестру отримуватимуть іменні стипендії. Першим стипендіатом став лауреат міжнародних конкурсів Владислав Петрик.

За словами директора МАСО "Слобожанський" Олени Єрьоміної, в цьому концертному сезоні колектив представив близько 30 дуже цікавих концертних програм, серед них, як добре знайомі й улюблені глядачами проекти, так і нові: «Наші шанувальники першими в Україні почули, як звучить легендарна «Червона скрипка» Страдіварі, стали свідками диригентського дебюту скрипаля Даніїла Австріха, захоплено спостерігали за перипетіями «Битви диригентів» та «Битви баритонів», знову побачили дивовижне льодове шоу «Ice Symphony», разом екскурсоводом Максимом Розенфельдом здійснили захоплюючу музичну подорож по творчості Ісаака Дунаєвського і в черговий раз насолодилися грою зірок світової класичної музики на концерті «Класична феєрія». Новим і перспективним напрямком роботи колективу, розпочатим цього року, стали концерти класичної музики для дітей, вважає директор оркестру.

"Наші оркестранти мають можливість вдосконалювати свою майстерність, граючи на одній сцені із зірками класичної музики, але ми розуміємо, що цього недостатньо. -- розповідає заступник директора оркестру Олександр Дворніченко. -- Важливо зберегти в оркестрі талановитих музикантів. А для цього потрібно створити їм прийнятні матеріальні умови на Батьківщині". І вже з наступного концертного сезону кращі оркестранти будуть отримувати іменну стипендію. З ініціативою надання стипендій виступила Громадська організація братів Дворніченків «Культура і розвиток». «Заробітна плата музикантам виплачується з бюджетних коштів і в середньому становить 6500 грн., Це навіть нижче, ніж в середньому по Україні, не кажучи вже про Європу. Звичайно ж це призводить до відтоку талантів за кордон. - каже Олександр Дворніченко. - Ми вирішили, що без допомоги меценатів нам не обійтися. Першим відгукнувся наш давній друг, підприємець Денис Чистяков. Він уже не перший рік, допомагає нам з організацією благодійного концерту «Класична феєрія». Денис погодився щомісяця виплачувати стипендію в розмірі місячного окладу одному з оркестрантів. В Україні це вперше, коли оркестрант отримуватиме іменну стипендію від мецената. Сподіваємося, що надалі ініціативу підтримають інші меценати і кількість стипендіатів буде зростати».

А ось визначала хто ж буде одержувати єдину поки іменну стипендію конкурсна комісія у складі Олени Єрьоміної, Олександра Дворніченка та художнього керівника оркестру Гаррія Абаджяна. Голова конкурсної комісії, народний артист України Гаррій Абаджян зізнається, що відібрати кращих було непросто, адже в оркестрі кожен музикант талановитий. А тому вибирали тих, у кого найбільше офіційних досягнень -- перемог у міжнародних і національних конкурсах, участей в концертах, як сольних і в складі творчих колективів, що підтверджені документально. Склали рейтинговий список кандидатів, який і подали на розгляд меценату. З них він обрав переможця. Ним став лауреат міжнародних конкурсів, кларнетист Владислав Петрик.

Сам Владислав не приховує радості від приємної новини. Каже, що стипендія поліпшить матеріальне становище його сім'ї, яка нещодавно зросла: «Ми живемо у квартирі, яку винаймаємо, минулого року у нас народився син Олексій. Самі розумієте, витрати істотно зросли, а зарплата музиканта невелика, так що стипендія буде дуже доречною». Що також важливо, стверджує Владислав, стипендія дозволить йому більше часу приділити творчості і підвищенню своєї виконавської майстерності.

До Закриття поточного концертного сезону МАСО «Слобожанський» Владислав Петрик готується з натхненням, тим більше, що керувати оркестром буде диригент Національної філармонії України Віталій Протасов. На думку Владислава - один з кращих диригентів з числа тих, з ким доводилося працювати. А сольні партії на віолончелі виконає харків'янин Олексій Шадрін, який удосконалює свою майстерність в одній з кращих музичних академій Німеччини - Вищій школі музики і театру в Ганновері і є лауреатом престижних музичних конкурсів.

У програмі заключного концерту прозвучать твори композиторів - представників віденської класичної школи: Симфонія №70 Йозефа Гайдна, і його ж Концерт для віолончелі з оркестром, а також Симфонія № 8 Людвіга Ван Бетховена. Говорячи про концертну програму, Владислав Петрик посміхаючись зауважив, що всі твори написані в мажорній тональності: «Так що завершуємо концертний сезон з вірою в краще і на мажорній ноті».

У програмі заключного концерту прозвучать твори композиторів - представників віденської класичної школи: Симфонія №70 Йозефа Гайдна, і його ж Концерт для віолончелі з оркестром, а також Симфонія № 8 Людвіга Ван Бетховена. Говорячи про концертній програмі, Владислав Петрик посміхаючись зауважив, що всі твори написані в мажорній тональності: «Так що завершуємо концертний сезон з вірою в краще і на мажорній ноті».

Нагадаємо, що концерт «Закриття концертного сезону 2018/19 МАСО «Слобожанський» відбудеться в п'ятницю, 14 червня, в Будинку Алчевських (ДК ГУ Національної поліції), о 19:00.

Вручення Владиславу Петрику сертифікату на отримання стипендії відбудеться в середу, 12 червня, о 14:30, теж в Будинку Алчевських.

А придбати квитки на концерт можна тут >> та в касі МАСО «Слобожанський», тел .: 706-17-16, адреса: вул. Жон Мироносиць, 13 (офіс оркестру).

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