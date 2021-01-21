Михаил Ефремов в колонии серьезно заболел и сейчас лежит в тюремном лазарете: все-таки колония не дом родной

На днях в сети появились новости из колонии Белгородской области, где сейчас находится российский актер Михаил Ефремов – в них сообщается, что артист заболел одним из видов ОРВИ, скорее всего – простудой. Анализы показали, что это не коронавирус, как некоторые СМИ сообщили ранее.

Врачи колонии сообщают, что причиной болезни стало понижение иммунитета на фоне холодной погоды и сложных условий содержания – тем не менее, состояние артиста никак не угрожает его жизни, и все необходимые меры лечения уже предпринимаются. Также в сообщении из Белгородской колонии отметили, что подозрение на коронавирус решили исключить из вероятных диагнозов – все-таки никто из сокамерников артиста больше не болеет, а его контакты ограничены именно тюремной камерой.

Михайил Ефремов

Необходимых мер, которые нужно предпринимать против распространения эпидемии, все постояльцы и работники колонии придерживаются ответственно. Визиты и посещения, например, проводятся только с использованием защитных костюмов, а передачи дезинфицируются.

Кстати, Ефремова в колонии никто, кроме адвоката, не проведал за это время. Правда, он оъяснил это так:

Да, но сначала он попал под личный карантин, а потом — под общий. Из-за пандемии коронавируса все посещения заключенных, кроме как адвокатами, пока запрещены.

Напоминаем, что к семи с половиной годам колонии Ефремова засудили за скандальное ДТП, в котором из-за актера погиб водитель автомобиля, проезжавшего по встречной полосе. Пребывание в состоянии алкогольного опьянения не дало Михаилу справиться с управлением, что и стало причиной аварии 8 июня 2020 года.

Источник: 1 Минута