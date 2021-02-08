Михаил Поплавский больше не интересуется студентками: под прицелом длинноногая Леся Никитюк

В сети появилось его фото с известной телеведущей Лесей Никитюк, которая ранее засветилась в шоу "Орел и решка", а сейчас является первой телеведущей Нового канала.

Как оказалось, Михаил Поплавский и Леся Никитюк проводят в Инстаграм совместный конкурс и разыгрывают новенький айфон.

Стоит отметить, что известный украинский певец и самый популярный ректор Украины Михаил Поплавский активный пользователь социальных сетей. Он делает контент не только для Instagram, но и для популярной среди молодежи платформы Tik Tok.

Он почти каждый день снимает видео для Тик-Тока и придумывает новые постановки, чтобы быть на одной волне со своими студентами и фолловерами.

Среди студентов "поплавка" (Киевского национального университета культуры и искусств им. М. М. Поплавского) даже есть конкурс — все желающие могут предложить креативную тему для ролика в Тик-Ток, и авторы тех, которые пройдут и будут отсняты получат тысячу гривен.

Леся Никитюк также активный пользователь социальных сетей. Она объездила более 150 стран мира и показала самые отдаленные уголки планеты, о которых зачастую не говорят в тревел-шоу. Сейчас она "осела" в Украине и развивает журналистику здесь.

Известно, что она не замужем, и пока что не планирует создавать семью. Однако ей то и дело сватают женатого коллегу Сергея Притулу.

Источник: 1 Минута