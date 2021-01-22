Мика Ньютон откровенно рассказала о том, как у нее обнаружили рак: “Я думала, что просто поправилась”

Сейчас Оксане Грицай, настоящее имя звезды, 34 и практически весь прошлый год она боролась с онкологией. Ей диагностировали рак яичника, хотя в основном такой диагноз ставят женщинам более старшего возраста. Ни она сама, ни ее супруг Крис Сааведр, ни родные не хотели верить в происходящее, однако случилось то, что случилось.

Мика Ньютон со своим мужем Крисом Сааведром

С недавних пор Мика регулярно поднимает тему здоровья у себя в Instagram, где на этот раз она поделилась с подписчиками первыми симптомами заболевания:

"Все началось с того, что я каждый день как сумасшедшая вздувалась и выглядела так, словно была на шестом месяце беременности. Я думала, что просто поправилась".

Ньютон решила, что все дело в ее питании, поэтому занялась собой, отказалась от углеводов и пошла на горячую йогу. От обычной она отличается тем, что занятия проходят в нагретом помещении.

Мика Ньютон в больнице

Как бы звезда не старалась похудеть, у нее не получалось. В результате однажды она обратилась за экстренной помощью, где ей сказали, что просто нужно питаться "чище". Героиня статьи последовала советом врача, однако и это не помогло.

Диетами и тренировками Оксана продолжала себя изнурять до тех пор, пока не узнала, что у нее рак:

"Потом стресс и операции, невозможность работать, потом коронавирус… Я чувствовала, что в жизни довольно сильно проиграла", — призналась артистка.

Несмотря на то что Мика восстановилась еще не до конца, сейчас она чувствует себя гораздо лучше и, наученная горьким опытом, просит фанатов быть к себе добрее.

Источник: 1 Минута