Милые снимки Максима Галкина с дочерью Лизой: “Она папина дочка!”

Особенно после того, как в семье появились близнецы, популярности у Примадонны, которая уже ушла со сцены, стало хоть отбавляй.

В этой статье мы покажем вам не Гарри и Лизу, а милые фото Лизы и ее папы — фанаты ими буквально восхищаются.

Максим Галкин довольно часто публикует фото своих детей в Инстаграм

Изначально Примадонна была против того, чтобы ее детей публиковали в Интернет-ресурсах, однако муж убедил ее, что популярность для них неизбежна, поэтому деваться некуда.

И сам завел им фан-странички.

Каждый день там появляются потрясающие семейные кадры, такие вот, как эти. Теплое, домашнее фото, дочка с косичками и улыбающийся папа.

Лиза Галкина и ее папа Максим Галкин

А здесь примерный папа Максим играет со своей дочкой Лизой в куклы. Видимо, девочка чем-то недовольна, когда фотографировалась.

Лиза Галкина и ее папа Максим Галкин

А здесь Лиза и ее папа Максим куда-то судя по всему собрались, и выглядят очень весело.

Лиза Галкина и ее папа Максим Галкин

Это фото у фолловеров одно из самых любимых, судя по количеству лайков.

Здесь Максим Галкин заигрался со своей дочерью и решил сохранить этот момент.

Лиза Галкина и ее папа Максим Галкин

Еще одно теплое фото, которое доказывает - Лиза очень любит своего папу.

Лиза Галкина и ее папа Максим Галкин

А здесь папа и дочь играют на улице, очевидно, в салочки!

Лиза Галкина и ее папа Максим Галкин

А здесь Лиза на показе мод маленьких красавиц, и папа рядом!

Лиза Галкина и ее папа Максим Галкин

Источник: 1 Минута