Минимальный расход трафика: топ способов экономить гигабайты на iPhone 16

Несмотря на то, что на дворе уже 2024 год, мобильный интернет по-прежнему довольно дорогое удовольствие. Превышение лимита трафика оставляет пользователей без связи в неподходящий момент. К счастью, существует ряд эффективных способов контролировать потребление мобильных данных на iPhone 16, о которых мы расскажем далее.

Отключение мобильного интернета для ненужных приложений

Многие приложения, особенно социальные сети и стриминговые сервисы, потребляют трафик в фоновом режиме, обновляя контент и отправляя уведомления. Это происходит тогда, когда программа не используется активно. Поэтому сразу после покупки Айфон 16 на Алло нужно перейти в «Настройки» → «Сотовая связь» и переключить тумблеры напротив софта, которому не требуется постоянный доступ в интернет.

Использование режима экономии трафика

Встроенный в iPhone 16 режим экономии трафика — отличный инструмент для контроля расхода мобильных данных. Когда он активирован, то ограничивает использование интернета приложениями в фоновом режиме (синхронизацию, загрузки), пока смартфон не подключится к Wi-Fi. Чтобы активировать опцию, нужно перейти в «Настройки» → «Сотовая связь» → «SIM-карты» → «Экономия данных». Это слегка повлияет на работу некоторых приложений, требующих обновления в реальном времени (например, карт или стриминговых сервисов), но в большинстве случаев сохранение трафика стоит этих небольших неудобств.

Отключение автовоспроизведения видео

Многие приложения, такие как Facebook, Instagram, YouTube, по умолчанию автоматически воспроизводят видео в ленте. Это приводит к быстрому расходу трафика, несмотря на то, что ролики прокручиваются в пониженном качестве. К счастью, в большинстве таких приложений можно отключить автовоспроизведение или настроить его только при соединении с Wi-Fi. Например, в Facebook для этого нужно зайти в «Настройки Медиа» → «Автовоспроизведение» и выбрать опцию «Только Wi-Fi». Это гарантирует, что трафик не будет тратиться на видео, которые, возможно, не планировалось смотреть.

Отключение помощника Wi-Fi

Функция «Wi-Fi Assist» на iPhone автоматически переключает смартфон на мобильный интернет, когда сигнал Wi-Fi становится слабым. Однако эта «помощь» незаметно потребляет трафик, особенно в зонах со слабым или нестабильным Wi-Fi. Отключить эту функцию на iPhone 16 можно в «Настройки» → «Сотовая связь». Это гарантирует, что смартфон останется подключенным к Wi-Fi, если сигнал не идеален. Конечно, загрузка контента немного замедлится, но зато расход мобильных данных будет под контролем. Экономия мобильных данных позволяет не только избежать лишних трат на связь, но и снижает стресс от непредвиденных счетов за перерасход трафика. Хотя поначалу придется приложить некоторые усилия, чтобы изменить свои привычки, в конечном итоге эти шаги обязательно окупятся — разница будет заметна уже к концу месяца.