“Минимум косметики и овощи с огорода”: помощник Софии Ротару раскрыл секрет ее молодости

В собственный праздник София выложила в Инстаграм снимок в белом летнем сарафане. Поклонники были приятно удивлены тем, как же хорошо выглядит эстрадная артистка, какая у нее ровная кожа, какой приятный и равномерный цвет кожи, есть естественный здоровый блеск. При этом, видно, что кожа не перетянута дорогостоящими и многочисленными уколами красоты. Глядя на лицо Ротару крупным планом без макияжа и фильтров, вообще не скажешь, что она когда-либо делала пластику.

А вот если говорить о ее ближайшей подруге Алле Борисовне Пугачевой, то по лицу той как раз таки работа хирургов видна сразу.

София Ротару

Многие пользователи и преданные фанаты Ротару задаются вопросом — как же Софии Михайловне удается так долго сдерживать молодость и отодвигать процесс естественного старения?

Концертный директор Сергей Лавров утверждает — давно не видел звезду. Ведь во время карантина концерты сошли на минимальное количество, а творческий коллектив старается уменьшить все возможные контакты между собой.

"Пока непонятно, что будет с гастролями. И это касается всех артистов. Народ сейчас неохотно покупает билеты из-за ковида. Но у Софии Михайловны всегда были высокие гонорары, у нее все хорошо",

— приводит издание "Комсомольская правда" слова концертного директора артистки Лаврова.

София Ротару

Лавров отметил, что сейчас его подопечная прекрасно себя чувствует, старается не портить кожу косметикой, поэтому дома ходит без макияжа. Также питается овощами с огорода и фруктами из сада.

Источник: 1 Минута