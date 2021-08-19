“Мне нравятся и девушки и парни”: дочь онкобольной Заворотнюк сделала неожиданное заявление

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая уже почти 2 года борется с раком мозга, трижды мама. Старшую дочь

Анну исполнительница роли няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня" родила во втором браке с Дмитрием Стрюковым. Сейчас Анне 25 лет. Долгое время девушка жила в США, однако, когда ее мама заболела, Анна вернулась в Россию, чтобы быть рядом с родительницей.

Анна Заворотнюк - полная копия своей мамы

Анна Заворотнюк является активным пользователем социальным сетей девушка регулярно публикует свежие фото и видео, а также отвечает на вопросы подписчиков. Так, недавно девушка устроила традиционную рубрику в Инстаграме "Вопрос-ответ". Анна не только отвечала на вопросы поклонников, но и давала советы.

Так, Анна отреагировала на сообщение от подписчицы, которая написала, что ей девушки нравятся больше, чем парни.

Анна отметила, что ей нравятся и девушки и парни.

"А что плохого, если вам нравятся девушки? Мне тоже иногда нравятся и девушки и парни. Это вовсе не означает, что вы нетрадиционной ориентации. Вероятнее всего, у вас такой возраст, когда происходит перестройка организма и меняется как гормональный так и психологический фон.", — написала Анна.

Скриншот Инстаграм-сториз Анны Заворотнюк

Напомним, российская актриса Анастасия Заворотнюк уже 2 года борется с тяжелым онкологическим заболеванием.

Последние новости о состоянии здоровья актрисы смотрите в видео на Ютуб-канале "Одна минута":

Источник: 1 Минута