Могилевская похвасталась шубой за баснословные деньги от ухажёра- миллионера

Поэтому Олег, пользуясь своим уверенным финансовым положением, годов дарить своей Наташеньке самое дорогие подарки, которые она только пожелает.

Накануне Наталья Могилевская выложила в Инстаграм-аккаунт видео, где она бросается снегом в шубке. Как отметили комментаторы в описании к ролику, ранее такой шубы они не видели. Так, может быть, это подарок нового ухажера Олега?

Сама Наталья не признается сколько стоит ее одежда, и не готова рассказать что он ей дарит. Однако видно, что пара очень счастлива, и супруги ни в чем себе не отказывают.

https://www.instagram.com/p/CLCjSRLA3zx/?igshid=rndi0xwgkbie

Сейчас Наталье Могилевской 45 лет. За долгие годы на сцене она смогла достигнуть огромных вершин не только как певица, но и как продюсер.

Недавно появилась информация, что Наталья Могилевская стала одной из восьми статусных женщин, появившихся в календаре украинского издания. Певица украшает месяц апрель в наряде, в котором появилась в своем клипе на песню "Натусик".

В Инстаграм-сториз Наталья Могилевская показала, что уже получила несколько копий, показав свой портрет в центре на титульной обложке и в середине на развороте.

Сейчас Могилевская официально не замужем, однако не скрывает, что состоит в отношениях со влиятельным бизнесменом, который может ни в чем себе не отказывать. Однако официально узаконить отношения пара пока еще не планирует. Во всяком случае, не заявляла об этом.

Источник: 1 Минута