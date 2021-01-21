“Может мне умереть, бабушка?”: история маленького мальчика, которого сильно обидели родители

История взята с сайта " Пошепки ".

Беззаботное детство Руслана продолжалось в течение четырех лет. Именно столько лет после рождения у мальчика была полноценная настоящая семья — и мама, и папа.

Он, как и все дети, игрался в игрушки, ходил на детскую площадку, а по праздникам мама с папой водили его в цирк.

Он это хорошо помнит, как и то, что мама с папой часто ссорились по вечерам.

Внук и бабушка - иллюстративное фото

В какой-то момент папа потерял работу, и ссор родителей стало больше.

Руслан всегда переживал за своих маму и папу, поэтому слезно просил их помириться — во время каждой ссоры.

Однажды, мама забрала сына из детского сада и сообщила, что теперь они будут жить у бабушки, ее мамы, а папа будет жить у своих родителей, потому что нет денег, чтобы арендовать квартиру.

Руслан спросил — будет ли папа приходить к ним в гости, на что мама задумчиво промолчала, а потом холодно ответила: "Конечно, будет".

Первое время папа и вправду приходил, и мама много времени проводила с сыном.

А потом у каждого из родителей появилась своя семья и свои новые дети. Руслан остался в стороне.

Внук и бабушка - иллюстративное фото

Маленький, ни в чем не виноватый мальчик с детской завистью смотрел на то, как за другими детьми в садик и школу приходили в садик и мамы, и папы.

Более того, даже на день рождения к нему никто не пришел. Только папа забежал на 5 минут, и то — после звонка.

Затем мальчика перевели в обычный садик, и он уже жил у бабушки.

Руслана записали в группу продленного дня, но он не расстраивался, во-первых, потому что там было много детей из их класса, а во-вторых, потому что теперь он ночевал дома.

И вот как-то раз он услышал, как бабушка говорила с мамой. Врач рекомендовал бабушки лечь на обследование. У нее последние полгода страшно отекают ноги. Руслан переживал.

Особенно, после того, как бабушка спросила: "Так что будем делать с Русланом? Я против того, чтобы он жил в интернате.

Мальчик подошел к своей бабушке, и, еле сдерживая свои детские искренние слезы, произнес: "Может мне лучше умереть, бабушка?".

Источник: 1 Минута