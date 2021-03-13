Молитва о душах родных, которые покинули наш мир – читать с верой и мыслями о родственниках

"Мы помним о вас, с теплотой в сердце отзывается каждое воспоминание, каждая улыбка, каждое совместное испытание. Мне горько от груза утраты, но радостно знать, что ты нашел / нашла лучший мир. Я молюсь за то, чтобы тебя за руку держали самые добрые ангелы. Если тело человека умирает, то душа нет. Мы будем делать все, чтобы твоя душа смеялась, глядя на нас. Любим тебя и помним в тихом уединении и в шумной компании. Человек жив пока живы о нем воспоминания". Аминь, Аминь, Аминь".

Зачем молиться об усопших?

Текст молитвы о душах ушедших родственников:

Молитва о душах усопших

Как гласит главная религиозная книга Библия - у Бога все живы.

Нашу веру, нашу духовную жизнь укрепляет живое сознание, чувство, что наши усопшие продолжают жить после смерти, только в иной форме, и не лишаются духовной близости с оставшимися на земле. Поэтому с ними не прекращается молитвенная связь Церкви воинствующей.

Пока человек жив, он способен каяться, творить добро. После смерти эта возможность исчезает, остается только надежда на молитвы живых, на их добрые дела в память усопшего. Преподобный Паисий Афонский говорил:

«Подобно тому, как, навещая заключенных, мы приносим им прохладительные напитки и тому подобное и облегчаем тем самым их страдания, так же мы облегчаем страдания усопших молитвами и милостынями, которые совершаем об упокоении их душ».

Источник: 1 Минута