Моложавая Надежда Матвеева проболталась, из-за кого и чего не спит по ночам: дала жару в свои 52

Героиня нашей сегодняшней статьи знакома публике в первую очередь по телешоу с полезными советами "Все буде добре" и "Все буде смачно". Как бы аудитория их не любила, пару лет назад эти проекты закрылись, поскольку у создателей больше не осталось идей, как удивлять зрителей.

Надежда Матвеева на Все буде смачно

С эфиров Надежда не пропала — в 2019-м она вышла на паркет танцевального шоу "Танцы со звездами", где продержалась четыре недели. Учитывая, что для нее это был первый хореографический опыт, результат весьма неплохой.

Надежда Матвеева в Танцах со звездами

Также сейчас Матвеева вместе с Григорием Решетником ведет "Неймовірну правду про зірок". Стоит отметить, что изначально она была радиоведущей, а свой талант телезвезды она впервые проявила именно на СТБ.

Кроме работы "в телевизоре", Надежда живет активной публичной жизнью и часто общается с фанатами в сети. Так, у себя в Instagram героиня статьи опубликовала серию новых фото в стильных джинсах, белоснежной футболке и светло-сером пиджаке в клетку, дополнив образ ботинками на толстой подошве, нежным макияжем и аккуратной укладкой. А в подписи к посту знаменитость рассказала о том, как прошел ее день:

"Проснулась ночью в 2:45. Погуляла с удивленной Сэми и на съемки с 4 утра. Было интересно и необычно", — написала она.

Сэми — собака Матвеевой с непростой судьбой, но в итоге хвостатая еще щенком попала в по-настоящему добрые и любящие руки Надежды.

Надежда Матвеева со своей собакой Сэми

Комментаторы не стали сдерживать эмоций и осыпали телеведущую множеством приятных слов:

"Вы красотка";

"На всех фото вижу элегантную, ухоженную девушку! Так держать!";

"Вы всегда великолепно выглядите";

"Похорошела да помолодела!";

"Нереально красивая женщина".

Источник: 1 Минута