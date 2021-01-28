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Мраморное печенье от Лизы Глинской: шоколадное, с красивой корочкой и готовится быстро
Мраморное печенье выглядит красиво, дорого, но готовится элементарно и очень быстро. Получается в меру сладким и с насыщенным шоколадным вкусом. Главное выбрать хороший какао-порошок.
Мраморное печенье:
- мука – 6 ст. л. с горкой
- сахарная пудра – 6 ст. л. с горкой
- яйца – 2 шт.
- какао-порошок – 3,5 ст. л. с горкой
- сливочное масло 82% – 50 г
- разрыхлитель – 1 ч. л. с горкой
- щепотка соли
Декор:
- сахарная пудра – 2 ст. л.
Приготовление:
1. Сразу включить духовку, температура 175 градусов плюс режим "конвекции".
2. В миске или в чаше комбайна смешать яйца, сахарную пудру и растопленное сливочное масло. Перемешать до однородности.
3. Отдельно соединить муку, какао-порошок и разрыхлитель. Перемешать венчиком. Затем нужно просеять сухую смесь в яичную массу. Добавить щепотку соли, перемешать и тесто готово.
4. Взять немного шоколадного теста, обвалять в пудре, сформовать шарик размером, как грецкий орех. Шарики выложить на противень, застеленный пергаментом. Обычным стаканом слегка придавить каждую заготовку.
5. Выпекать печенье около 15 минут.
Рецепт мраморного печенья
Источник: 1 Минута
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