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Мраморное печенье от Лизы Глинской: шоколадное, с красивой корочкой и готовится быстро

Мраморное печенье от Лизы Глинской: шоколадное, с красивой корочкой и готовится быстро

Мраморное печенье выглядит красиво, дорого, но готовится элементарно и очень быстро. Получается в меру сладким и с насыщенным шоколадным вкусом. Главное выбрать хороший какао-порошок.

Мраморное печенье:

  • мука – 6 ст. л. с горкой
  • сахарная пудра – 6 ст. л. с горкой
  • яйца – 2 шт.
  • какао-порошок – 3,5 ст. л. с горкой
  • сливочное масло 82% – 50 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л. с горкой
  • щепотка соли

Декор:

  • сахарная пудра – 2 ст. л.

Приготовление:

1. Сразу включить духовку, температура 175 градусов плюс режим "конвекции".

2. В миске или в чаше комбайна смешать яйца, сахарную пудру и растопленное сливочное масло. Перемешать до однородности.

3. Отдельно соединить муку, какао-порошок и разрыхлитель. Перемешать венчиком. Затем нужно просеять сухую смесь в яичную массу. Добавить щепотку соли, перемешать и тесто готово.

4. Взять немного шоколадного теста, обвалять в пудре, сформовать шарик размером, как грецкий орех. Шарики выложить на противень, застеленный пергаментом. Обычным стаканом слегка придавить каждую заготовку.

5. Выпекать печенье около 15 минут.

Мраморное печенье от Лизы Глинской: шоколадное, с красивой корочкой и готовится быстро Рецепт мраморного печенья

Источник: 1 Минута

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