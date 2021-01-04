Муж Дорофеевой Дантес публично сказал Наде пару ласковых: “Агрессивная жаба и прыгающая корова”

Артисты решили сбежать из промозглого Киева и на зимние каникулы отправились в теплые края вместе со своими друзьями. Там же, подальше от зимы, они встретили Новый год.

Надя и Владимир остановились в поселке Чангу на южном побережье Бали, откуда они регулярно публикуют новые фото и видео. На этот раз Дантес, стоя рядом с Дорофеевой, похвастался рельефным прессом и рассказал о забавном случае, который произошел с ними на днях. Свою историю певец назвал неоднозначно — агрессивная жаба и прыгающая корова.

"Вчера мы ехали на мопеде из Чангу в Нуса Дуа. Это 47 минут дороги на юг. Мы проезжали столицу острова сквозь огромный поток машин, водители которых никогда не включают поворотники, выхлопные газы и сквозь сильнейший ливень. Это было настоящее приключение, ведь для нас это впервые. Соответственно, выступавший адреналиновый пот на лбу отлично смывало каплями", — пишет Вова.

Скриншот из Instagram Владимира Дантеса

После обеда в местном кафе супруги погуляли по окрестностям и пляжам, а с закатом отправились обратно к себе на виллу:

"Опять лил дождь, было уже темно и прямо на 50-метровой тропинке, ведущей к нашему дому, я притормозил со словами: "Надя, смотри какая большая жаба!".

Энтузиазм мужа Дорофеева не оценила и шепотом начала кричать ему: "Газуй!".

Надя Дорофеева и Владимир Дантес на балийском мопеде

Тогда Дантес не стал нервировать жену и поехал дальше, однако жаба была не единственным попутчиком парочки:

"А по правую сторону паслась корова. "Газуй, газуй! Она прыгает на нас", — уже громко кричала Надя", — завершил рассказ Владимир и напоследок понадеялся еще раз когда-то лицезреть прыгающую корову.

Комментаторы отметили, что муж Надежды Дорофеевой — отличный рассказчик, с чем трудно поспорить.

Источник: 1 Минута