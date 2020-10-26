Муж не претендует. Татьяна Овсиенко, обвиняемая в алкоголизме, составила завещание

После огромной популярности и судов у Овсиенко осталось не так много состояния. Однако на него певица уже решилась составить завещание, чтобы, в случае внезапной смерти, не возникло проблем с дележкой, и муж не претендовал на большее.

Соседи и подруги Овсиенко утверждают, что ее нынешний муж Александр Меркулов бьет певицу и принуждает ее к алкоголизму

Татьяна Овсиенко

И это не удивительно, ведь у Меркулова криминальное прошлое, и он даже отсидел за покушение на жизнь. Сейчас он безработный, и крайне недоволен тем, что его жена уже не зарабатывает так много, как раньше. На этой почве возникают конфликты, ссоры и даже драки. Как утверждает подруга Татьяны Овсиенко, она нередко приходит в гости запуганная и побитая.

Наверное именно из-за этого Александра Меркулова в завещании нет. Вся недвижимость Овсиенко, согласно документу, достанется приемному сыну и крестнику, который сейчас живет в штатах. Это потому, что своего сына Татьяне завести так и не удалось. Небольшая сумма денег, которая также сейчас лежит на счетах у Овсиенко, переходит крестнику.

Источник: 1 Минута