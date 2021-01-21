“Муж от меня ушел и я знала — назад не пущу”: как женщина заставила мужа-предателя пожалеть

Он изменял мне: начало

История взята с сайта "Пошепки" и далее рассказ от первого лица.

Когда нашей дочери было два года, я начала замечать, что муж часто-густо приходит с работы сытым, и стал приносить домой зарплату меньше.

Он все меньше времени хотел проводить дома, рассказывая, что у него горят проекты.

Он высказывал мне, что ему надоели вечные проблемы, мое частое недовольство, плач ребенка. Однажды он собрал вещи и ушел.

Женщина с ребенком - иллюстративное фото

Тогда муж сказал, что я его тоже уже давно не привлекаю.

У него была другая: красивая, молодая, без детей

Через общих знакомых я выяснила, что он давно уже к ней ходит, и тут все стало на свои места.

Конечно, мне было обидно, но я уже тогда знала — назад не приму.

Хотелось, как и любой женщине на моем месте, чтобы тот пожалел и приполз на коленях назад, но для этого надо было что-то делать.

Я очень похудела, отдала дочь в садик, начала заниматься собой.

На работу естественно не брали сразу, приходилось изначально работать вообще за копейки.

Потом продала нашу трехкомнатную квартиру и купила однушку, а на вырученные деньги купила дочери одежду и прошла курсы по дизайну. Через три года получила настоящую работу мечты.

Бумеранг судьбы: он вернулся

Через 10 лет после расставания мы с дочерью ужинали в кафе. Выходя, около нашей машины увидели его — небритого, с лишним весом, похожего, на сельского тракториста.

Он смотрел на меня заколдованными глазами, мой вид дал ему ясно понять, что с дочкой мы не нуждаемся ни в чем.

Он захотел взять у меня номер телефона, но я категорически отказала. Как выяснилось, он расстался с той женщиной, потому что она ему изменила.

К этому человеку у меня больше нет обиды. Только жалость, хотя он и пожалел уже не раз, что тогда бросил нас.

Источник: 1 Минута