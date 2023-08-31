На фестивалі залізний їжак збирає гроші на ЗСУ

На фестивалі Burning Man в пустелі Блек-Рок українська команда виставила військовий меморіал The Hedgehog Temple. Це артобʼєкт у вигляді величезного їжака, зробленого з протитанкових їжаків, що стали одним із символів оборони України. На «лапах» їжака — портрети з історіями десятків загиблих діячів культури.

Про це повідомляє видання Бабель.

Один з авторів, художник Олександр Слободянюк розповів, що місія інсталяції — показати всім, що війна в Україні не «військовий конфлікт», а народна війна, у якій бере участь кожен свідомий українець.

Мета проєкту — зібрати гроші на евакуаційні автівки.

Агентство Телевидения Новости