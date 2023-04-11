На Харківщині будуватимуть сучасну фабрику-кухню

У Лозовій будуватимуть сучасну фабрику-кухню. Там готуватимуть корисні та сучасні страви для дітей з навчальних закладів. Мав нагоду особисто зустрітися з натхненницею проєкту.

За сприяння першої леді України Олени Зеленської разом з начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синєгубовим сьогодні підписали меморандум про співпрацю. Вдячний за підтримку меценату Говарду Баффету.

Подібних проєктів всього 2 в Україні – у нас та в Бучі.

“Проєкт фабрики-кухні не лише про їжу – він про спільні дії. Про підтримку, яка не має кордонів і територіальних обмежень. Про допомогу та взаємодію в широкому сенсі, бо кухні – це й робочі місця, і необхідне територіям економічне пожвавлення”, – зазначила Олена Зеленська.

Фабрику-кухню будуватимуть на Авилівці. Поява такого масштабного важливого об’єкта, вкотре приверне увагу інвесторів до зруйнованого ліцею №8. І майже 700 діток, які втратили навчальний заклад, знову сядуть за новенькі парти.

Агентство Телевидения Новости