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На Салтівці відкрилася 1 дитяча локація «СПІЛЬНО»

На Салтівці відкрилася 1 дитяча локація «СПІЛЬНО»

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 1 червня, взяв участь у відкритті Дитячої точки «СПІЛЬНО» від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Це вже шоста локація «СПІЛЬНО», створена в Харкові.Очільник міста подякував співробітникам ЮНІСЕФ за розвиток дитячих ініціатив у місті та наголосив, що саме зараз, за відсутності офлайн-навчання у школах, є нагальна потреба у таких проєктах.«Війна дуже змінила все у житті наших дітей. Але, попри це, ми продовжуємо працювати. Дякую ЮНІСЕФ за підтримку Харкова! Вітаю з відкриттям офісу у нашому місті! І сподіваюся на подальшу співпрацю. А також вірю в те, що вже 1 вересня у нас буде безпечно, і діти зможуть піти до школи. Усіх з Днем захисту дітей!» – зазначив Ігор Терехов.Своєю чергою провідний координатор ЮНІСЕФ з надзвичайних питань Мустафа Бен Мессауд повідомив, що днями у Харкові відкрився офіс фонду. Це  допоможе поглибити співпрацю з місцевою владою та зрозуміти потреби харківʼяни.«Я повністю згоден з паном мером у тому, що діти повинні мати щасливе дитинство, гратися та ходити до школи, а не страждати. Ми в Україні вже 30 років і будемо тут доти, доки молодь та малеча потребуватимуть нашої допомоги та піклування. Відтепер наші спеціалісти працюють безпосередньо у Харкові, щоб налагодити звʼязок з місцевою владою та мати можливість реалізувати ще більше корисних проєктів для дітей», – зазначив Мустафа Бен Мессауд.Намет з активностями розташований у парку «Перемога». Відсьогодні він працюватиме щодня, з 10:00 до 19:00.

Агентство Телевидения Новости

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