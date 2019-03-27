На весенних каникулах в Харькове повторят уникальный сказочный концерт-аудиоспектакль о симфоническом оркестре

Уникальный концерт-аудиоспектакль для детей "Оркестр – детям. Сказочный мир классики" повторят музыканты МАСО «Слобожанский». Премьера концерта состоялась в январе этого года и, по словам организаторов, прошла с большим успехом. Концерты для детей состоятся в Доме Алчевских на весенних каникулах, 28 и 29 марта. В один день пройдет сразу по два концерта. Начало в 11:00 и в 16:00. Исполнение классической музыки будет переплетаться со сказочным аудиоспектаклем о симфоническом оркестре. В роли сказочных героев - музыкальные инструменты. Дирижер – Сергей Лихоманенко (Киев).

Среди культурных мероприятий для детей, которые пройдут в нашем городе во время весенних каникул концерт «Оркестр – детям, сказочный мир классики» занимает особое место - уверяет художественный руководитель МАСО «Слобожанский», народный артист Украины, профессор Харьковской консерватории Гаррий Абаджян. Ведь благодаря ему сотни детей уже удалось заинтересовать классической музыкой. «Премьера концертной программы с успехом прошла в январе этого года и не оставила равнодушным ни одного зрителя. Особенно важно, что классической музыкой удалось заинтересовать детей. Ведь в наше время дети, к сожалению, часто больше интересуются жизнью виртуальной, поэтому формировать у них эстетическую и художественную культуру просто необходимо, а лучше всего это делать в юном возрасте. И потом, если начинать слушать классику в раннем возрасте, у детей обязательно проявятся творческие способности, что в современном мире очень важно».

Секрет популярности концерта в уникальной необычной и очень интересной концертной программе – признается директор МАСО «Слобожанский» Алена Еремина. Она построена формате музыкального аудиоспектакля, в котором рассказ об инструментах симфонического оркестра переплетен с классической музыкой. В основе сюжета – история о жителях сказочной страны под названием «Музыка»: нотке «Ля», которая живет в «гобое», маленьком мальчике Вольфи, в котором можно узнать маленького Моцарта и фее Драже из балета Чайковского “Щелкунчик”. Вместе эти герои отправляются в увлекательное путешествие, во время которого знакомятся с разными сказочными персонажами, в роли которых выступают музыкальные инструменты. Голосами профессиональных актеров инструменты рассказывают о себе, а в руках музыкантов играют узнаваемые отрывки из популярных произведений - "Щедрык" Николая Леонтовича, "В пещере горного Короля" и "Утро" Эдварда Грига, "Танец Феи Драже" и "Вальс цветов" Петра Чайковского, "Танец Рыцарей" Сергея Прокофьева, "Ночь на Лысой горе" Модеста Мусоргского и других. “Формат аудиоспектакля пришелся по душе всем детям – и тем, кто учится в музыкальных школах, и тем, кто не занимается музыкой. – утверждает Алена Еремина. – Увлекательный сюжет и узнаваемые мелодии в «живом» исполнении, произвели незабываемые впечатление на аудиторию. Так что, по просьбам слушателей, мы решили повторить этот концерт. А чтобы все желающие могли попасть на него, сделали по два концерта в один день, в 11:00 и в 16:00. Поскольку на каникулах будут работать музыкальные школы и школьные лагеря, мы ожидаем групповые заявки, а руководителю группы готовы предоставить бесплатный пригласительный билет. Также, бесплатно посетить концерт могут братики или сестрички юных зрителей, возрастом до 5 лет”.

Напомним, что концерты-аудиоспектакли «Оркестр – детям. Сказочный мир классики» состоится в Доме Алчевских (ул. Жен Мироносиц, 13) в четверг 28 марта и в пятницу, 29 марта. В один день пройдут по два мероприятия, начало в 11:00 и в 16:00.

Следующее выступление МАСО «Слобожанский» пройдет уже в Театрально-концертном центре (малый зал ХАТОБ) в воскресенье, 10 апреля, начало в 19:00. Это будет концерт «Свидание с классикой», в котором оркестр под руководством дирижера Национальной филармонии Украины Виталия Протасова выступит с известным скрипачом Михаилом Захаровым. В программе произведения Шуберта Моцарта и Глиэра.

Приобрести билеты на концерт можно в кассе МАСО «Слобожанский», тел.: 706-17-16, адрес: ул. Жен Мироносиц, 13 (офис оркестра).

Ресурсы МАСО «Слобожанский» - Facebook

Новости портала «Весь Харьков»