Надя Дорофеева деталью гардероба покорила своих поклонников и привела их в восторг

Надя Дорофеева творческая натура и вызывает интерес у публики. Она это делает не только своей деятельностью, но и имиджем, который хотят повторять ее поклонницы.

В этот раз Надя предстала в очень дерзком образе и покуражилась на видеокамеру. Это было так необычно, что даже привыкшие к ее одежде, поклонники были удивлены. Однако новый образ Нади Дорофеевой им понравился.

Она одела белоснежный топ, широкие штаны с высокой талией и самое главное у нее в образе - оригинальная обувь. Это розовые меховые босоножки с широким устойчивым каблуком. Плюс Надя одела трендовую розовую атласную панаму.

Также Настя на снимке позируют участники группы U_C,

"Я на цыпочках, типули на тапочках", - так было подписано Надей фотография. Как правило, певица забирает себе домой в свой гардероб, когда вещь ей понравилась.

Сейчас у Нади Дорофеевой собралось в ее гардеробе много имиджевых вещей, которые ее поклонницы стараются приобрести. Все таки модный тренд, который задает Надя Дорофеева для них чего-то стоит. Она их кумир.

К тому же меховые тапочки стали необычным трендом 2021 года.

Поклонниками с достоинством оценили эти фотографии и написали свои отзывы в социальных сетях:

"Классные трендовые босоножки - отпад.

Туфли выше всяких похвал.

Очень красиво и экстравагантно.

Крутые босоножки.

Классные устойчивые каблуки."

В этом же составе артисты снялись еще в нескольких красивых небольших роликах в Tik Tok.

Источник: 1 Минута