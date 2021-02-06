Надя Дорофеева деталью гардероба покорила своих поклонников и привела их в восторг
Надя Дорофеева творческая натура и вызывает интерес у публики. Она это делает не только своей деятельностью, но и имиджем, который хотят повторять ее поклонницы.
В этот раз Надя предстала в очень дерзком образе и покуражилась на видеокамеру. Это было так необычно, что даже привыкшие к ее одежде, поклонники были удивлены. Однако новый образ Нади Дорофеевой им понравился.
Она одела белоснежный топ, широкие штаны с высокой талией и самое главное у нее в образе - оригинальная обувь. Это розовые меховые босоножки с широким устойчивым каблуком. Плюс Надя одела трендовую розовую атласную панаму.
Также Настя на снимке позируют участники группы U_C,
"Я на цыпочках, типули на тапочках", - так было подписано Надей фотография. Как правило, певица забирает себе домой в свой гардероб, когда вещь ей понравилась.
Сейчас у Нади Дорофеевой собралось в ее гардеробе много имиджевых вещей, которые ее поклонницы стараются приобрести. Все таки модный тренд, который задает Надя Дорофеева для них чего-то стоит. Она их кумир.
К тому же меховые тапочки стали необычным трендом 2021 года.
Поклонниками с достоинством оценили эти фотографии и написали свои отзывы в социальных сетях:
"Классные трендовые босоножки - отпад.
Туфли выше всяких похвал.
Очень красиво и экстравагантно.
Крутые босоножки.
Классные устойчивые каблуки."
В этом же составе артисты снялись еще в нескольких красивых небольших роликах в Tik Tok.
Источник: 1 Минута