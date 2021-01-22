Надя Дорофеева намекнула на беременность: посреди ночи в одном халате и тапочках помчала за селедкой

Героиня нашей сегодняшней статьи обрела известность в дуэте "Время и Стекло". Несмотря на то что группа распалась, Надя все так же интересна публике, поэтому на ее личную страницу в Instagram подписаны уже 5 миллионов человек. Их она регулярно радует новыми фото и видео, причем настолько регулярно, что не проходит и дня, чтобы звезда не поделилась свежими публикациями.

Надя Дорофеева

На этот раз внимание огромной армии подписчиков исполнительница привлекла в Insta-Stories, выложив там несколько весьма интригующих постов. Так, Дорофеева в белоснежном домашнем халате и тапочках посреди ночи села в машину и помчалась в магазин за селедкой, после чего подробно отчиталась перед поклонниками о проделанном:

"Дело сделано, сельдь куплена, можете спать спокойно", — написала артистка.

Скриншот из Инстаграма Нади Дорофеевой

Но и это еще не все. Вскоре после незапланированной вылазки в супермаркет Надя похвасталась ночной трапезой — картофельным пюре, селедкой с луком и солеными огурцами. Уж очень напоминает любимую еду беременных.

Скриншот из Инстаграма Нади Дорофеевой

Стоит отметить, что совсем недавно Дантес и Дорофеева вернулись с отпуска на Бали. На этом тропическом острове они встретили Новый год и провели зимние каникулы. Не исключено, что последняя поездка пары получилась "плодотворной".

Хотя многочисленные фото Нади в купальнике, где она раз за разом демонстрирует подтянутую фигуру и осиную талию, говорят об обратном. Впрочем, живот ведь тоже растет не сразу, не так ли?

Источник: 1 Минута