Найкращі варіанти корпоративних подарунків

Щорічний корпоратив, річниця створення компанії, офісна вечірка — якщо ви плануєте дозвілля для своїх працівників, не зайвим буде подбати про подарунки для них. У цій статті ми зібрали ідеї, до яких ви зможете звернутися. Тож не відкладаючи перейдімо до нашого списку — дізнаймося, які корпоративні подарунки найбільше підніматимуть настрій.

Що подарувати працівникам?

На першому місці стабільно залишається мерч з логотипом/слоганом або у фірмових кольорах компанії. У PNG Studio зауважують, що найчастіше замовляють такі варіанти мерчу з брендуванням:

Футболки та поло. Універсальний вибір, адже ви можете обрати вироби будь-яких розмірів, з різним силуетом. Такий варіант подарунка точно сподобається вашим працівникам та буде справді корисним.

Шопери. Місткі сумки, які знадобляться і під час прогулянок в місті, і коли ви збираєтеся на закупи.

Кепки. Ідеальний вибір на літній період. Кепка з логотипом компанії служитиме довгі роки завдяки якісним матеріалам та точно стане в пригоді.

Чашки. Гарних чашок багато не буває! А якщо вони ще й доповнені корпоративною символікою, отримуємо практичний і дуже універсальний подарунок.

Головне ваше завдання — замовити вироби з друком в компанії, яка використовує сучасні технології нанесення принта та дбає про те, щоб готовий виріб мав чудову якість. Наперед попросіть зразки продукції, проаналізуйте ціни та відгуки. Це допоможе обрати найкращих фахівців, та у підсумку залишитися повністю задоволеним своїм замовленням.

Ще декілька варіантів корпоративних подарунків:

Павербанки. Актуальний вибір в періоди вимкнення світла. Легкий, але з потужною батареєю павербанк стане в пригоді також під час подорожей.

Блокноти та інша канцелярія. Для людини, яка працює в офісі, такі речі потрібні кожного дня. Тому канцелярії багато не буває і зайвою вона точно не буде. Можете зберігати впевненість у тому, що продукція використовуватиметься за призначенням.

Сертифікати на розваги. Наприклад, похід у квест-кімнату. Такий подарунок — небанальний, обирається з турботою про людину та подарує незабутні враження.

Книги. Художні або на тему розвитку, корисну літературу з галузі, в якій ви працюєте.

Під час вибору корпоративних презентів варто заздалегідь окреслити бюджет, який ви можете виділити, а також враховувати індивідуальні вподобання ваших працівників. Завжди гарна ідея — зробити невелике опитування про бажані подарунки напередодні, та використати його результати для вибору найкращих презентів. Якість, практичність, а іноді — і символізм подарунків стають важливими факторами.

Бажаємо вдалого вибору!