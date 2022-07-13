Наша гордость: украинские звезды, которые помогают людям. Камалия, Притула и другие

Занимаются благотворительностью в первую очередь те, кто неравнодушен к чужой беде и к чужому страданию. Отрадно сознавать, что среди неравнодушных людей много звезд украинского шоу-бизнеса.

Известны своей благотворительной деятельностью украинская певица Камалия и ее муж Мохаммад Захур. Они поддерживают детские дома в Донецке и в других городах. Основанный ими благотворительный фонд каждые год на специальных мероприятиях собирает средства для нуждающихся детей. Так собранные на одном из таких мероприятий 50 000 долларов были переданы Киевскому центру детской кардиохирургии. Камалия регулярно проводит благотворительные концерты и все собранные средства передает детским больницам, на развитие репродуктивной медицины, для борьбы с ВИЧ.

Певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева стала заниматься благотворительной деятельность еще в то время, когда была солисткой «ВИА Гры». Она основала фонд «Луч Веры» и помогает детям, страдающим злокачественными образованиями крови. Собранные фондом средства направляются в детские центры онкогематологии.

Украинская певица Тина Кароль основала благотворительный фонд «Полюс притяжения», который помогает непосредственно детским онкологическим отделениям больниц Украины. Фонд перечисляет им средства для покупки необходимых аппаратуры и медикаментов. Средства для благотворительности Тина выделяет из личного бюджета.

Телеведущая Слава Фролова – автор многих акций и программ, направленных на сбор средств для помощи больным детям. Самым известным из них является «Арт-пикник Славы Фроловой». Еще Слава организовала благотворительный фонд поддержки молодого искусства в нашей стране, который призван помочь реализоваться молодым талантливым художникам.

Давно занимается благотворительностью украинская телеведущая Маша Ефросинина. Сначала она сотрудничала с фондом «Своя опора» - фонд помогал детским домам, в которых находилось много больных детей. Потом Маша организовала мероприятие Chariti Weekend, девиз которого «Проведи время с пользой». Все собранные деньги от полезных и интересных мероприятий направляются на нужды сирот.

Лидер группы «Океан Эльзы» средства, вырученные на своих регулярно проводимых благотворительных концертах, передает на нужды бойцов на востоке Украины. На эти средства, например, был закуплен бронетранспортер, а также приобретены лекарства для раненых бойцов. Святослав создал благотворительный фонд «Люди будущего» для поддержки талантливой молодежи, поддержки развития науки и культуры.

Телеведущий Сергей Притула все свои гонорары от дубляжа мультфильмов традиционно тратит на благотворительность. Средства переводятся в детские дома и в детские медицинские центры. Благотворительная организация «Фонд Сергея Притулы» занимается сбором средств для помощи нашим воинам на востоке. На эти средства были закуплены необходимые бойцам теплая одежда, транспорт, оптика, беспилотники.

Вышеперечисленные звезды занимаются благотворительностью постоянно. Но очень многие звезды отечественного шоу-бизнеса организовывают разовые благотворительные акции или участвуют в благотворительных проектах.

Олег Винник постоянно участвует в благотворительном онлайн-аукционе «Интер – детям». Вырученные за лоты деньги направляются на покупку оборудования для детских больниц.

Певица и композитор Ирина Билык еще в 2006 году в благотворительном туре по городам Украины собрала средства на помощь и социальную адаптацию беспризорников. Однажды Ирина перечислила 100 тысяч гривен на лечение свей поклоннице, а когда понадобились еще деньги, то и все собранные средства со своего благотворительного концерта.

Принимают активное участие в благотворительных проектах Оля Полякова, Потап и Настя, Ани Лорак, Dzidzio, Олег Скрипка, MARUV, Надя Дорофеева

Источник: 1 Минута