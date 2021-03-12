Настя Каменских порадовала новым стильным аутфитом поклонников (Фото)

Образ Насти Каменских

Настя Каменских, которая является популярной и талантливой украинской певицей разместила на своей странице в Инстаграм очередную фотографию. На фото певица хвастается стильным аутфитом. И хотя Настя продолжает развивать свою карьеру, но она не забывает об инстаграм-блоге. Тут она может поделиться своими новыми нарядами.

На фотографии, которую Настя разместила в Инстаграм певица предстала в интересной кофточке. Она без бретелек и украшена черным пухом. Эта кофточка как нельзя лучше подчеркивает декольте Насти.

Чокеры с камнями и подвески в виде вишен, дополняют ее образ. Розовый нежный маникюр идет певице. Это для нее является повседневным аутфитом. Два высоких хвоста волос - это необычная прическа для Насти Каменских.

Дополняет образ красивый макияж. Черные стрелки и коричневые тени подчеркивают красоту певицы. Губы Настя Каменских накрасила матовой нюдовой помадой, которая ей очень идет.

Поклонники не замедлили отписаться в своих постах об образе певицы. Они восторженно написали, что Настя самая прекрасная и невероятно красивая.

Мысли Насти Каменских

В своем посте певица размышляет о том как нужно ухаживать за собой. Ведь это одна из важных составляющих в жизни каждой девушки.

Она поведала, что когда у человека выходной день, то можно всегда себя побаловать - больше поспать, принять ванну ароматизированную и послушать любимую музыку или посмотреть хороший фильм. Но это не самое главное.

Нужно всегда совершенствовать себя и устранять свои недостатки, не только физические, но и духовные. Нужно не просто плыть по течению жизни, а необходимо обращать внимание на себя. Знать чего ты хочешь и добиваться этого всегда.

Источник: 1 Минута