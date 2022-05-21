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Настя Каменских со слезами на глазах рассказала о своих переживаниях, многие не поверили: сбежала

Настя Каменских со слезами на глазах рассказала о своих переживаниях, многие не поверили: сбежала

Высокая психологическая нагрузка, по словам звезды, не дает нормально отдохнуть, элементарно выспаться.

Когда артистка делилась своими переживаниями, давая интервью в телевизионном шоу "Звездный путь", она расплакалась.

Настя признается, что очень плохо спит, нервничает, снова появились панические атаки, которые она чувствовала во время болезни Covid-19. Артистка говорит, что часто плачет, переживает волнение. Обращается к Богу, просит, чтобы он остановил это, нельзя, чтобы жестокость продолжалась так долго.

Горе, которое постоянно находится рядом - высказывается Каменских о ситуации в Украине.

Артистка добавляет, что при включении новостей чувствует себя еще хуже, когда видит, что происходит в родной стране после вторжения российских оккупантов.

Единственный момент, который успокаивает: составление планов для всевозможной поддержки украинского народа.

Не все верят в искренность звезды, некоторые люди считают, что переживания Насти Каменских отдают фальшью.

Люди комментируют высказывания певицы, с сарказмом интересуются, что именно пережила звезда, когда находилась за границей, вдали от Украины. Другие говорят, что патриотом быть несложно, когда находишься в безопасности.

Известно, как знаменитость прокомментировала свой переезд и семьи за границу за несколько дней до нападения рф на Украину.

Она сообщает, что не верила о возможной агрессии, в Мадрид поехала для подготовки выхода будущих музыкальных альбомов. Работа длилась уже некоторое время над версией украинской и испанской - сообщила NK.

Источник: 1 Минута

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