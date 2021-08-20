Настя Каменских ударила танцовщицу шоу-балета прямо на сцене: “Долбанула микрофоном по голове”

Украинская певица Настя Каменских из тех знаменитостей, которые активно ведут свои социальные сети и стараются поддерживать тесную связь со своими поклонниками. Инстаграм-блог артистки насчитывает более 5 миллионов подписчиков. Там Настя регулярно делиться свежими фото и видео, а также делится мыслями и историями из жизни.

Настя Каменских

Так, недавно артистка в своем Инстаграм-блоге рассказала о неприятном конфузе, который с ней случился накануне. Настя рассказала, как во время концерта случайно ударила танцовщицу из ее шоу-балета микрофоном по голове. Артистка извинилась перед девушкой в своих Инстаграм-сториз.

"Друзья, у нас такое произошло на концерте. Я случайно.. Точнее не так. Я очень маталяла своими руками с микрофоном, а Ксюша, моя Сюся, наклонилась подать мне воду и я как долбанула ее микрофоном по голове. Ксюшенька, извини меня еще раз. Я тебя очень люблю, но что ты лезешь под руку", — рассказала Каменских в Инстаграм-сториз.

Скриншот Инстаграм-сториз Насти Каменских

Напомним, Настя Каменских — одна из самых известных и востребованных певиц Украины. С 2017 года она начала сольную карьеру и работает под сценическим псевдонимом NK. Уже через год сольной карьеры NK добилась невероятных успехов – Каменских стала первой певицей из Украины, покорившей чарт Billboard с международным хитом Peligroso.

Источник: 1 Минута