Настю Каменских осудили поклонники после скандальной истории с Тиной Кароль : “Фальшивая змея”

Недавно в эфир вышел третий выпуск популярного шоу "Маска", где Настя Каменских и Оля Полякова являются звездными детективами. Во время шоу, Полякова назвала Тину Кароль "Известной плакальщицей на похоронах", а Настя Каменских поддержала Полякову и посмеялась над ее высказыванием. Публика была возмущена подобным поведением артисток. Многие посчитали, что Полякова с Каменских посмеялась над личным горем Тины Кароль.

https://www.instagram.com/p/CK9sCTPD8HJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

Хотя основной шквал критики направился на Олю Полякову, которая и сказала эту злосчастную фразу, Насте Каменских тоже досталось от фанатов.

Под последним снимком, который опубликовала певица в своем Инстаграм, фолловеры начали писать ей неприятные комментарии и обвинять ее в фальшивости и лицемерии.

Комментарии фолловеров под фотографией Насти Каменских

Стоит отметить, что Оля Полякова публично извинилась за сказанные слова. Певица записала видео, где объяснила, что её высказывание касалось исключительно песен и творчества Кароль, которые в последнее время очень грустные. Полякова извинилась и добавила, что уважает и любит Тину, как исполнительницу и добавила, что никогда бы не стала шутить на тему личной трагедии Тины Кароль.

Напомним, в 2013 году муж Тины Кароль Евгений Огир скончался от тяжелой онкологической болезни. Артистка очень болезненно перенесла это трагическое событие. Свои чувства и боль певица часто излагает в собственных песнях.

Источник: 1 Минута