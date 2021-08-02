Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:16
Просмотров: 150

Наталья Могилевская празднует 46-й день рождения: Топ-8 фактов о певице, которые вас удивят

Наталья Могилевская празднует 46-й день рождения: Топ-8 фактов о певице, которые вас удивят

По этому поводу мы подготовили интересные факты, которые вы могли не знать о певице.
  1. Мало кто знает, но настоящая фамилия Натальи совсем не Могилевская, а Могила. Артистка взяла псевдоним, так как ее настоящая фамилия не очень благозвучная.
  2. Свою карьеру Могилевская начинала не как певица, а как актриса. Она закончила Киевское эстрадно-цирковое училище, после чего начала работать в Театре эстрады и еврейском театре "Штерн".
  3. Могилевская открыла много талантов и помогла им пробиться на сцену. Светлана Тарабарова, Макс Барских, группа Quest Pistols появились на украинской сцене только благодаря Могилевской.

    Наталья Могилевская празднует 46-й день рождения: Топ-8 фактов о певице, которые вас удивят Наталья Могилевская и Макс Барских
  4. Наталья Могилевская была замужем, но всего пару месяцев. Избранником певицы стал малоизвестный бизнесмен Дмитрий Чалый. Они поженились в 2004 году, когда Могилевская была как раз на пике славы. Свадьба была шикарной. Однако уже через несколько месяцев Могилевская поняла, что совершила ошибку и развелась с мужчиной без какой-либо шумихи в прессе.

    Наталья Могилевская празднует 46-й день рождения: Топ-8 фактов о певице, которые вас удивят Свадьба Натальи Могилевской
  5. Наталья Могилевская — вегетарианка. Несколько лет назад артистка на некоторое время поехала в Индию. Там она занималась восстановлением физических и духовных сил. С того времени Наталья не употребляет в пищу мясо.
  6. Наталья Могилевская после поездки в Индию полностью отказалась от алкоголя и табака.

    Наталья Могилевская празднует 46-й день рождения: Топ-8 фактов о певице, которые вас удивят Наталья Могилевская
  7.  Могилевская увлекается вышивкой. Причем это хобби у нее появилось не так давно.
  8. Артистка страдает от редкой фобии —  климакофобии, то есть боязни высоких лестниц. Причиной такой фобии является детская травма. В пять лет Наталья упала с лестницы и разбила голову.

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 