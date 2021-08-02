Наталья Могилевская празднует 46-й день рождения: Топ-8 фактов о певице, которые вас удивят

Мало кто знает, но настоящая фамилия Натальи совсем не Могилевская, а Могила. Артистка взяла псевдоним, так как ее настоящая фамилия не очень благозвучная. Свою карьеру Могилевская начинала не как певица, а как актриса. Она закончила Киевское эстрадно-цирковое училище, после чего начала работать в Театре эстрады и еврейском театре "Штерн". Могилевская открыла много талантов и помогла им пробиться на сцену. Светлана Тарабарова, Макс Барских, группа Quest Pistols появились на украинской сцене только благодаря Могилевской. Наталья Могилевская и Макс Барских Наталья Могилевская была замужем, но всего пару месяцев. Избранником певицы стал малоизвестный бизнесмен Дмитрий Чалый. Они поженились в 2004 году, когда Могилевская была как раз на пике славы. Свадьба была шикарной. Однако уже через несколько месяцев Могилевская поняла, что совершила ошибку и развелась с мужчиной без какой-либо шумихи в прессе. Свадьба Натальи Могилевской Наталья Могилевская — вегетарианка. Несколько лет назад артистка на некоторое время поехала в Индию. Там она занималась восстановлением физических и духовных сил. С того времени Наталья не употребляет в пищу мясо. Наталья Могилевская после поездки в Индию полностью отказалась от алкоголя и табака. Наталья Могилевская Могилевская увлекается вышивкой. Причем это хобби у нее появилось не так давно. Артистка страдает от редкой фобии — климакофобии, то есть боязни высоких лестниц. Причиной такой фобии является детская травма. В пять лет Наталья упала с лестницы и разбила голову.

По этому поводу мы подготовили интересные факты, которые вы могли не знать о певице.

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