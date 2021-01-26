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Не нужно варить свеклу. Показываю способ, которым готовят свеклу в ресторанах. Гораздо проще и вкуснее

Не нужно варить свеклу. Показываю способ, которым готовят свеклу в ресторанах. Гораздо проще и вкуснее

Такой способ приготовления свеклы считается одним из лучших, а еще его используют в ресторанах.

Свекла - достаточно оригинальный продукт. Стоит он очень дешево, но с его помощью можно придать блюду невероятного вкуса!

Но сначала его нужно правильно приготовить. Мы поделимся с вами информацией о том, как лучше приготовить свеклу для салатов, где его нужно нарезать крупными кольцами.

Приготовление

Не нужно варить свеклу. Показываю способ, которым готовят свеклу в ресторанах. Гораздо проще и вкуснее Свекла

Берем нашу свеклу, тщательно его моем под теплой водой.

Отрываем кусок фольги, наливаем немного масла в сам центр и насыпаем туда сахар и соль.

После этого мы выкладываем на фольгу наш свеклу. Поливаем его маслом и посыпаем сахаром и солью.

Аккуратно заворачиваем свеклу в фольгу и ставим в предварительно разогретую до 180-200 градусов духовку.

Когда пройдет час времени, то можете зубочисткой проверить готовность. Если она легко входит, то свекла уже готов, если нет, то оставляем в дальнейшем в духовке.

Когда вы откроете фольгу, то заметите, что в ней сухо. Это означает, что все соки и питательные вещества остались непосредственно в свеклы.

Чистится такой свекла очень легко, кожура будет слезать самостоятельно.

С помощью соли и сахара вы сможете усилить вкус свеклы. Если будете готовить свекла таким образом, то точно не пожалеете. Свекла, который варится в кастрюле, достаточно часто теряет свой вкус, так как он идет в воду. Такие простые ингредиенты как: масло, соль и сахар, легко впитываются в свекла и помогают ему в разы стать вкуснее и насыщеннее.

Источник: 1 Минута

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