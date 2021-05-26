Не работает и живет в деревне: как сложилась судьба сестры умершего актера Владислава Галкина?

Не родные брат и сестра

Его не стало при загадочных обстоятельствах. С тех пор его единственная сестра Маша неохотно общается с аудиторией.

Семья Владислава Галкина

До того, как Галкина не стало, Мария не знала, что Владислав не родной сын актеру Борису Галкину. Поэтому они предполагали, что Влад и Маша — кровные брат и сестра.

Семья Владислава Галкина - Влад и его отец Борис

Но уже после трагического события выяснилось, что Борис Галкин женился на матери Владислава Елене Демидовой и официально усыновил Владислава и его сестру Марию. Нельзя сказать, что брат и сестра имели сильную связь. Они общались скорее как дальние родственники — не имели особого доверия, зависимости, однако ценили наличие друг друга.

Что известно о сестре умершего актера Галкина?

Мария младше брата на 7 лет.

Мария Галкина, сестра Влада Галкина

Ее Борис Галкин воспитывал с 3-летнего возраста. Между отцом и детьми всегда были теплые и хорошие отношения, уход Владислава Борис Галкин трудно и тяжело переживал. Для Маши данное событие также стало сложным.

Даже несмотря на известность брата, сама Мария Галкина никогда не была публичной личностью. И после ухода ее брата из жизни ничего не изменилось — ей только было неудобно от такого внимания прессы.

Маша Галкина закончила университет по профессии журналиста, некоторое время даже была сержантом МЧС РФ. Работала поваром. Своего очевидного призвания женщина не нашла.

Она живет в деревне в Псковской области в доме, построенным отцом Борисом Галкиным. Женщина не работает, у нее нет семьи и детей. Мария страдает аутизмом. Ведет крайне закрытый образ жизни.

Источник: 1 Минута