НеАнгел Слава Каминская строит новые отношения с Эдгаром Каминским

Сейчас все называют ее только Слава. В интервью Славе+ певица сказала, что мама ошиблась, назвав ее Олей.

В семье Славы не было музыкантов. И вокалом в детстве она не занималась. Девочка занималась акробатикой и всегда прекрасно пела. У нее низкий женский голос колоратурное контральто. После школы будущая певица окончила университет культуры в Киеве, факультет вокала.

Девушка приняла участие в двух рейтинговых проектах на телевидении, второй из которых был вокальный проект «Народный артист». Вскоре она получила приглашение продюсера Юрия Никитина стать одной из солисток новой женской вокальной группы «НеАнгелы». К дуэту быстро пришел заслуженный успех, а Слава и вторая солистка группы Виктория стали очень популярны.

Слава Каминская с детьми

Слава сама пишет песни и мечтает о сольной карьере. Уже раз пять она собиралась уйти из группы, но по разным причинам оставалась.

Прошлая личная жизнь Славы Каминской известна ее почитателям, в отличие от нынешней личной жизни. Первые длительные отношения с мужчиной были достаточно травматичны и в прямом, и в переносном смысле. Гражданский муж постоянно поднимал руку на свою любимую, а потом вымаливал у любящей его женщины прощение. В конце концов артистка сбежала от него.

Желая быть защищенной, она вскоре официально вышла первый раз замуж за своего друга, киевского бизнесмена Евгения. Это произошло в июне 2012 года. Через год Слава Каминская развелась с мужем. Первое время после развода женщина не общалась с Евгением, а сейчас они в очень теплых дружеских отношениях. В 2020 году первый муж Славы Каминской стал священником в храме, о чем певица написала в своем Instagram. Теперь у певицы есть духовный наставник.

В июле 2014 года артистка вышла замуж второй раз. Второй муж Славы Каминской – пластический хирург Эдгар Каминский. В самом конце того же года у них родился сын Леонард, а дочь Лаура родилась у пары в самом конце 2015 года. Через пять лет, в июле 2019 года, Слава и Эдгар Каминские развелись.

Развод произошел по инициативе супруга. Причина развода, как объяснил Эдгар Каминский – постоянные выяснения отношений и скандалы в семье из-за необоснованной ревности Славы.

В реестре судебных дел официальной причиной развода названо то, что муж и жена начали отдаляться один от другого, перестали проявлять интерес к жизни друг друга, и что дальнейшая их совместная жизнь стала невозможной. Об этом же говорит и Слава в своих интервью.

В своих социальных сетях Эдгар написал, что в 2017 году он уже подавал на развод, но потом забрал свое заявление. А через два года «отношений в невесомости» принял окончательное решение развестись со Славой.

После развода Эдгар и Слава сохранили хорошие отношения ради детей. Их дети Леонард и Лаура сейчас живут на две семьи. «Муж, может, и бывший, а отец — нынешний, и так будет всегда!» написала babaslavka Слава Каминская в своем Instagram.

Певица уверена, что если у двух людей есть общие дети, то, несмотря ни на что, эти двое вместе навсегда. «И именно эти новые, но гораздо более осознанные, отношения хочется строить и сохранять» - пишет Слава в Instagram.

Слава Каминская в настоящее время счастлива в новых отношениях с другим мужчиной, которые она не комментирует.

Источник: 1 Минута