Недорогой и быстрый яблочный пирог из простых продуктов: кефир, яйца и растительное масло

Яблочный пирог получается пышным, очень нежным, мягким и в меру сладким. Перед подачей можно украсить сахарной пудрой. А если любите выпечку, где мало теста и много начинки, то попробуйте приготовить яблочный пирог по этому рецепту.

Ингредиенты:

Мука – 130 г

Яйца – 2 шт.

Сахар – 65 г

Ванильный сахар – 10 г

Масло растительное – 50 мл

Кефир – 80 мл

Цедра половины апельсина

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Яблоки – 3 шт.

Количество продуктов рассчитано на форму диаметром 17 см. Если форма больше 20 см, то необходимо увеличить все ингредиенты в 2 раза.

Яблочный пирог на кефире

Приготовление:

1. В чаше миксера или просто в миске смешать яйца, сахар и ванильный сахар. Хорошо взбить миксером.

2. Влить кефир, растительное масло без запаха, добавить апельсиновую (лимонную) цедру и еще раз взбить.

3. Муку, смешанную с разрыхлителем, просеять к остальным ингредиентам. Перемешать просто лопаткой. Должно получиться однородное и средней густоты тесто.

4. Яблоки очистить, нарезать кубиками и соединить с тестом.

5. Форму смазать сливочным маслом. Перелить тесто. Выпекать яблочный пирог 40-45 минут при 180 градусах. Готовность проверить деревянной шпажкой.

Приятного чаепития!

Подробный рецепт приготовления яблочного пирога: видео

Источник: 1 Минута