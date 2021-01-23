Недорогой и быстрый яблочный пирог из простых продуктов: кефир, яйца и растительное масло
Яблочный пирог получается пышным, очень нежным, мягким и в меру сладким. Перед подачей можно украсить сахарной пудрой. А если любите выпечку, где мало теста и много начинки, то попробуйте приготовить яблочный пирог по этому рецепту.
Ингредиенты:
- Мука – 130 г
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 65 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Масло растительное – 50 мл
- Кефир – 80 мл
- Цедра половины апельсина
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Яблоки – 3 шт.
Количество продуктов рассчитано на форму диаметром 17 см. Если форма больше 20 см, то необходимо увеличить все ингредиенты в 2 раза.
Яблочный пирог на кефире
Приготовление:
1. В чаше миксера или просто в миске смешать яйца, сахар и ванильный сахар. Хорошо взбить миксером.
2. Влить кефир, растительное масло без запаха, добавить апельсиновую (лимонную) цедру и еще раз взбить.
3. Муку, смешанную с разрыхлителем, просеять к остальным ингредиентам. Перемешать просто лопаткой. Должно получиться однородное и средней густоты тесто.
4. Яблоки очистить, нарезать кубиками и соединить с тестом.
5. Форму смазать сливочным маслом. Перелить тесто. Выпекать яблочный пирог 40-45 минут при 180 градусах. Готовность проверить деревянной шпажкой.
Приятного чаепития!Подробный рецепт приготовления яблочного пирога: видео
Источник: 1 Минута