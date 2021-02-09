Нежнейшая сырная запеканка, которая займет не более 5 минут и точно понравится

Сегодня мы познакомим вас с рецептом, который однозначно нужно сохранить себе, чтобы не потерять, ваши гости и родные будут просто в восторге!

Эту сырную запеканку можно приготовить на завтрак или просто как отдельный десерт к чаю

Преимущество запеканки неоспоримое и очень приятное — весь процесс приготовления у вас займет всего 5-7 минут.

А результат вас точно удивит — это будут невероятно сочные и мягкие яблочки со сладкой творожной начинкой внутри. А запах будет потрясающий. Поехали!

Что нужно взять для приготовления сырной запеканки

Яблоко - 3 штуки.

Яйцо куриное - 1 штука.

Творог нежирный - 180 граммов.

Сахар - 3 ч. Ложки.

Манная крупа - 1 ч. Ложка (с горкой).

Процесс приготовления

Первый этап — приготовление начинки. Берем удобную для вас емкость и выкладываем туда мягкий сыр. Не нужно брать зернистый, поскольку с ним будет труднее работать.

Сюда же добавляем сахар, яйцо и манку. Все тщательно перемешиваем и откладываем в сторону. Нага творожная масса уже готова.

Сорт яблок может быть любой. Главное, чтобы яблоки были мягкие, так они гораздо быстрее приготовятся.

С той стороны, где у нас "хвостик" начинаем срезать. Нужно делать это аккуратно, так как яблоки должны стоять ровно.

Начинаем аккуратно с помощью ножа вырезать часть сердцевины, а затем берем чайную ложечку и удаляем семена, мембраны и всю ненужную мякоть. Чистить нужно так, чтобы внутрь поместилось максимум начинки.

Начинаем заполнять яблоки нашей предварительно годным творожной массой, а затем по кругу протыкаем яблоки примерно 6-7 раз зубочисткой. Выкладываем яблоки на тарелку и на дно сосуда выливаем одну столовую ложку воды. Ставим яблоки в микроволновую печь сначала на 5 минут. Если вы заметите, что яблоки остаются жесткие, то добавьте еще плюс две минуты.

Во время приготовления творожная масса можно немного выходить наружу. Готовые яблочки мы перекладываем на другую тарелку, даем несколько минут для того, чтобы они охладились.

Идея для такого классного и быстрого блюда взята с сайта " Пошепки ".

Источник: 1 Минута