Нежнейшая творожная запеканка без муки за 5 минут – очень вкусно и выглядит аппетитно и красиво

Тесто замешивается за пять минут и можно запекать. Все легко и быстро, а результат потрясающий. Такую запеканку можно даже на праздник приготовить.

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Ингредиенты:

творог 5-9% – 600 г

сахар – 130 г

яйца – 4 шт.

сметана – 3 ст. л.

крахмал – 80 г

соль – 1/3 ч. л.

ванилин по вкусу

малиновый джем или любой другой

Приготовление:

1. В творог добавляем сметану, яйца. Всыпаем сахар, ваниль, соль и крахмал (подойдет любой). С помощью погружного блендера соединяем все ингредиенты до однородности.

2. Форму для выпечки присыпаем манкой (мукой). Выливаем творожную массу и разравниваем.

3. Поливаем джемом, а затем деревянной шпажкой делаем узор (подробно в видео в конце рецепта).

4. Запекаем около 30 минут при 180 градусах. Время выпечки зависит также от размера формы.

Ждем, когда творожная запеканка остынет. Потом разрезаем на порции и подаем к столу.

Источник: 1 Минута