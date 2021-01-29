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Нежнейшая творожная запеканка без муки за 5 минут – очень вкусно и выглядит аппетитно и красиво
Тесто замешивается за пять минут и можно запекать. Все легко и быстро, а результат потрясающий. Такую запеканку можно даже на праздник приготовить. Готовьте также: домашние нежные сочники с творогом. Самый простой и удачный рецепт вкусного теста.
Ингредиенты:
- творог 5-9% – 600 г
- сахар – 130 г
- яйца – 4 шт.
- сметана – 3 ст. л.
- крахмал – 80 г
- соль – 1/3 ч. л.
- ванилин по вкусу
- малиновый джем или любой другой
Приготовление:
1. В творог добавляем сметану, яйца. Всыпаем сахар, ваниль, соль и крахмал (подойдет любой). С помощью погружного блендера соединяем все ингредиенты до однородности.
2. Форму для выпечки присыпаем манкой (мукой). Выливаем творожную массу и разравниваем.
3. Поливаем джемом, а затем деревянной шпажкой делаем узор (подробно в видео в конце рецепта).
4. Запекаем около 30 минут при 180 градусах. Время выпечки зависит также от размера формы.
Ждем, когда творожная запеканка остынет. Потом разрезаем на порции и подаем к столу.
Источник: 1 Минута
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