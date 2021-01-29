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Нежные отбивные из куриного филе: благодаря этому способу мясо получается сочным и мягким

Нежные отбивные из куриного филе: благодаря этому способу мясо получается сочным и мягким

Этот необычный и оригинальный способ приготовления отбивных из куриного филе стоит попробовать каждой хозяйке. Таких сочных вы еще точно никогда не пробовали.

Ингредиенты:

  • куриное филе - 2 шт.
  • соль, черный перец по вкусу (другие приправы по желанию)
  • яйца - 3 шт.
  • молоко - 3 ст. л.
  • мука - 3 ст. л.

Нежные отбивные из куриного филе: благодаря этому способу мясо получается сочным и мягким Вкусные куриные отбивные

Приготовление:

  1. Куриное филе нарезать кусочкам. Выложить на доску, накрыть пищевой пленкой и отбить молотком для мяса.
  2. Отбивные посолить, поперчить по вкусу с двух сторон. Можно добавить сушеный чеснок и копченую паприку.
  3. Яйца разделить на желтки и белки. К желткам добавить молоко и перемешать, а к белкам добавить щепотку соли, и взбить блендером до пены.
  4. Каждый кусочек мяса обмокнуть сначала в желтках, затем в муке с двух сторон, а в конце обвалять в белковой пене.
  5. Обжарить отбивные на растительном масле с каждой стороны примерно по 3-4 минуты.

Смотрите видео с пошаговым рецептом:

Источник: 1 Минута

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