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Нежные отбивные из куриного филе: благодаря этому способу мясо получается сочным и мягким
Этот необычный и оригинальный способ приготовления отбивных из куриного филе стоит попробовать каждой хозяйке. Таких сочных вы еще точно никогда не пробовали.
Ингредиенты:
- куриное филе - 2 шт.
- соль, черный перец по вкусу (другие приправы по желанию)
- яйца - 3 шт.
- молоко - 3 ст. л.
- мука - 3 ст. л.
Вкусные куриные отбивные
Приготовление:
- Куриное филе нарезать кусочкам. Выложить на доску, накрыть пищевой пленкой и отбить молотком для мяса.
- Отбивные посолить, поперчить по вкусу с двух сторон. Можно добавить сушеный чеснок и копченую паприку.
- Яйца разделить на желтки и белки. К желткам добавить молоко и перемешать, а к белкам добавить щепотку соли, и взбить блендером до пены.
- Каждый кусочек мяса обмокнуть сначала в желтках, затем в муке с двух сторон, а в конце обвалять в белковой пене.
- Обжарить отбивные на растительном масле с каждой стороны примерно по 3-4 минуты.
Смотрите видео с пошаговым рецептом:
Источник: 1 Минута
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