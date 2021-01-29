Нежные отбивные из куриного филе: благодаря этому способу мясо получается сочным и мягким

Этот необычный и оригинальный способ приготовления отбивных из куриного филе стоит попробовать каждой хозяйке. Таких сочных вы еще точно никогда не пробовали.

Ингредиенты:

куриное филе - 2 шт.

соль, черный перец по вкусу (другие приправы по желанию)

яйца - 3 шт.

молоко - 3 ст. л.

мука - 3 ст. л.

Вкусные куриные отбивные

Приготовление:

Куриное филе нарезать кусочкам. Выложить на доску, накрыть пищевой пленкой и отбить молотком для мяса. Отбивные посолить, поперчить по вкусу с двух сторон. Можно добавить сушеный чеснок и копченую паприку. Яйца разделить на желтки и белки. К желткам добавить молоко и перемешать, а к белкам добавить щепотку соли, и взбить блендером до пены. Каждый кусочек мяса обмокнуть сначала в желтках, затем в муке с двух сторон, а в конце обвалять в белковой пене. Обжарить отбивные на растительном масле с каждой стороны примерно по 3-4 минуты.

Смотрите видео с пошаговым рецептом:

Источник: 1 Минута