Нежный салат с курицей из простых и доступных продуктов: весь секрет в приготовлении куриного филе

Салат с курицей выкладывается слоями. Выглядит аппетитно и красочно. Продукты все доступные и хорошо между собой сочетаются.

Ингредиенты:

куриное филе – 600-700 г

шампиньоны – 600 г

вареные яйца – 6 шт.

свежие огурцы – 3-4 шт.

соль, перец по вкусу

Для соуса:

майонез – 150 г

сметана – 150 г

чеснок – 2-3 зубчика

перец черный молотый

Приготовление

Шампиньоны очистить, нарезать кусочками. Обжарить с растительным маслом на сильном огне до готовности. В конце посолить и поперчить.

Куриное филе можно просто отварить, но лучше вкусно приготовить в духовке. Для этого филе нужно обмазать специями со всех сторон, завернуть в фольгу. Запекать в духовке примерно 25-30 минут при 180 градусах. Так мясо получается сочным и нежным.

Затем остывшую курицу нарезать кубиками. Вареные яйца натереть на крупной терке.

Для соуса нужно смешать майонез, сметану, перец и чеснок, пропущенный через пресс. Перемешать.

Собрать салат слоями. Первый – курица, второй – грибы, третий – яйца и последний – свежие огурцы, натертые на терке или нарезанные тонкой соломкой. Каждый слой смазать приготовленным соусом.

Рекомендуется огурцы выкладывать перед подачей салата на стол.

Источник: 1 Минута