Нежный салат с курицей из простых и доступных продуктов: весь секрет в приготовлении куриного филе
Салат с курицей выкладывается слоями. Выглядит аппетитно и красочно. Продукты все доступные и хорошо между собой сочетаются.
Ингредиенты:
- куриное филе – 600-700 г
- шампиньоны – 600 г
- вареные яйца – 6 шт.
- свежие огурцы – 3-4 шт.
- соль, перец по вкусу
Для соуса:
- майонез – 150 г
- сметана – 150 г
- чеснок – 2-3 зубчика
- перец черный молотый
Приготовление
Шампиньоны очистить, нарезать кусочками. Обжарить с растительным маслом на сильном огне до готовности. В конце посолить и поперчить.
Куриное филе можно просто отварить, но лучше вкусно приготовить в духовке. Для этого филе нужно обмазать специями со всех сторон, завернуть в фольгу. Запекать в духовке примерно 25-30 минут при 180 градусах. Так мясо получается сочным и нежным.
Затем остывшую курицу нарезать кубиками. Вареные яйца натереть на крупной терке.
Для соуса нужно смешать майонез, сметану, перец и чеснок, пропущенный через пресс. Перемешать.
Собрать салат слоями. Первый – курица, второй – грибы, третий – яйца и последний – свежие огурцы, натертые на терке или нарезанные тонкой соломкой. Каждый слой смазать приготовленным соусом.
Рекомендуется огурцы выкладывать перед подачей салата на стол.
Источник: 1 Минута