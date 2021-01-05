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Необычное и недорогое печенье к чаю из простых продуктов: сначала выпекаем, а затем нарезаем (рецепт с фото)

Необычное и недорогое печенье к чаю из простых продуктов: сначала выпекаем, а затем нарезаем (рецепт с фото)

Недорогое печенье к чаю может быть вкусным и даже очень оригинальным. Этот рецепт покорит многих своей простотой и удивительным вкусом.

Ингредиенты:

  • Мука – примерно 250 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л. с горкой
  • Какао порошок – 1 ст. л.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 100 г
  • Растительное масло – 7 ст. л.

Как приготовить печенье к чаю из простых продуктов?

Одно яйцо и один яичный белок соединяем с сахаром, хорошо перемешиваем

Вливаем растительное масло и снова перемешиваем.

Затем всыпаем немного просеянной муки, разрыхлитель. Перемешиваем обычным венчиком до однородности. Постепенно добавляем муку, замешиваем мягкое тесто (оно может слегка липнуть к рукам).

Из теста формируем валик, затем разрезаем его пополам. Выкладываем на противень.

Яичный желток смешиваем с какао порошком. Чтобы сделать массу более жидкой, добавьте немного молока. Шоколадной глазурью покрываем тесто. В таком виде оставляем на 10-15 минут, чтобы глазурь застыла.

Необычное и недорогое печенье к чаю из простых продуктов: сначала выпекаем, а затем нарезаем (рецепт с фото) Необычное домашнее печенье

Затем делаем неглубокие надрезы по диагонали. Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут.

Необычное и недорогое печенье к чаю из простых продуктов: сначала выпекаем, а затем нарезаем (рецепт с фото) Печенье оригинальное, а готовится просто

Готовой выпечке даем остыть минут 5, а потом нарезаем. Печенье к чаю готово! Видео-рецепт смотрите здесь.

Необычное и недорогое печенье к чаю из простых продуктов: сначала выпекаем, а затем нарезаем (рецепт с фото) Продукты максимально простые, а печенье получается сказочным

Источник: 1 Минута

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