Необычное и недорогое печенье к чаю из простых продуктов: сначала выпекаем, а затем нарезаем (рецепт с фото)
Недорогое печенье к чаю может быть вкусным и даже очень оригинальным. Этот рецепт покорит многих своей простотой и удивительным вкусом.
Ингредиенты:
- Мука – примерно 250 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л. с горкой
- Какао порошок – 1 ст. л.
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар – 100 г
- Растительное масло – 7 ст. л.
Как приготовить печенье к чаю из простых продуктов?
Одно яйцо и один яичный белок соединяем с сахаром, хорошо перемешиваем
Вливаем растительное масло и снова перемешиваем.
Затем всыпаем немного просеянной муки, разрыхлитель. Перемешиваем обычным венчиком до однородности. Постепенно добавляем муку, замешиваем мягкое тесто (оно может слегка липнуть к рукам).
Из теста формируем валик, затем разрезаем его пополам. Выкладываем на противень.
Яичный желток смешиваем с какао порошком. Чтобы сделать массу более жидкой, добавьте немного молока. Шоколадной глазурью покрываем тесто. В таком виде оставляем на 10-15 минут, чтобы глазурь застыла.
Необычное домашнее печенье
Затем делаем неглубокие надрезы по диагонали. Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут.
Печенье оригинальное, а готовится простоГотовой выпечке даем остыть минут 5, а потом нарезаем. Печенье к чаю готово! Видео-рецепт смотрите здесь.
Продукты максимально простые, а печенье получается сказочным
Источник: 1 Минута